Povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministarunutrašnjih poslova Ivica Dačić jutros je, u pratnji direktora policije Dragana Vasiljevića, položio lovorov venac na Spomen-obeležje u Novom Beogradu, u znak sećanja na policijske službenike koji su dali svoje živote čuvajući mir i bezbednost građana Srbije.

Ministar Dačić je tom prilikom istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija danas slave slavu – Duhove, u narodu poznata kao Svete Trojice kao i svoj Dan, u znak sećanja na događaj 1862. godine, kada je kod Čukur česme turska vojska ubila srpskog dečaka i značajnu ulogu koju je srpska Žandarmerija imala u obrani srpskog naroda u to vreme.

Takođe, kako je rekao, Na Dan Ministarstva i Dan policije sećamo se svih koji su štiteći svoju zemlju nastradali na dužnosti, odavanjem pošte i polaganjem venaca na više lokacija širom Srbije.

„Više stotina i hiljada policajaca izgubilo je živote obavljajući svoje dužnosti. Borba policije za svoj narod počinje još iz vremena turske okupacije ali je trajala i u odbrani Beograda, 1914. i 1915. godine, a zatim i u zbivanjima na Kosovu i Metohiji, kada je zverski ubijana od strane albanskih separatista i terorista.

Više od 360 policajaca poginulo je u zverskom bombardovanju i agresiji na našu zemlju, a tu ne mislim na policajce koji su poginuli u vršenju svoje dužnosti u borbi protiv kriminala“, rekao je ministar Dačić, poručivši da će Ministarstvo nastaviti da brine o porodicama svojih poginulih pripadnika.

Dačić je naglasio da je policija tu da štiti državu i da je policijska uniforma i značka svetinja, jer kao je rekao, bez jake policije nema jake države, a mir, stabilnost i država Srbija, nemaju cenu.

Istovremeno, visoki zvaničnici Ministarstva, položili su vence na više lokacija u Beogradu i Valjevu.

Direktor policije Dragan Vasiljević je, u pratnji pomoćnika direktora policije Željka Brkića i Vladana Radosavljevića, položio venac na Spomen-obeležje – Memorijalni zid u Palati Srbija, u znak sećanja na policajce koji su, vršeći službenu dužnost, dali svoje živote za mir i bezbednost države.

Venac na spomen-ploču prvom ministru policije, vojvodi Jakovu Nenadoviću, u Ulici kneza Miloša, položio je državni sekretar u Ministarstvu Vladan Zagrađanin, u pratnji v. d. pomoćnika ministra - načelnika SIKT Milana Žižovića i načelnika Uprave za analitiku Direkcije policije Ilije Racića.

Pomoćnik direktora policije Saša Kosović, komandant Žandarmerije Radoslav Repac i zamenik načelnika PU za grad Beograd Dejan Bojović položili su venac na Spomen-obeležje na Čukur česmi, dok je na Novom groblju, pomoćnik direktora policije Dejan Luković, u pratnji komandanta Posebne jedinice policije Policijske brigade Dejana Selakovića, položio venac na spomenik žandarmu Ivku Prokiću.

Na spomenik Jakovu Nenadoviću, u Brankovini, venac je položio i načelnik PU u Valjevu Vlada Jerinić.

Ministar Dačić je sa saradnicima prisustvovao i sečenju slavskog kolača, povodom obeležavanja slave Ministarstva unutrašnjih poslova - Svete Trojice. Obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije zvanično je počelo u subotu, 30. maja, tradicionalnim svečanim defileom pripadnika policije i vatrogasaca-spasilaca kroz Knez Mihailovu ulicu, u pratnji članova orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ujedno se danas, ispred Palate Srbija, održava taktičko-tehnički zbor pripadnika policije, kada će građani Beograda i Srbije, moći da se upoznaju sa radom policije i opremom koju koriste tokom obavljanja dužnosti, dok je za najmlađe sugrađane predviđen i zabavni deo prikaza, koji i ove godine organizuju Sektor za vanredne situacije i Uprava saobraćajne policije u saradnji sa Agencijom za bezbednost

saobraćaja.

Na zboru je prikazan i helikopter Airbus H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice, dok su svoju opremu, između ostalih, prikazali i pripadnici kriminalističke i granične policije i Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i pripadnici specijalnih i posebnih jedinica policije - SAJ, Žandarmerija, Četa vodiča pasa i Četa konjanika PJP Policijske brigade i Interventna jedinice, a posetioci su imali priliku da vide i rad forenzičkih timova i timova za sajber bezbednost.

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u svim policijskim upravama širom Srbije, u znak sećanja na presudnu ulogu srpske Žandarmerije u sukobima sa Turcima, kod Čukur česme, 1862. godine, u Beogradu.