Toplotna kupola iz Afrike već je zahvatila veći deo Evrope, a njen uticaj osećaće se i tokom celog juna. Iako će temperature u Srbiji često prelaziti 30 stepeni, period pred nama obeležiće smena veoma toplih dana i čestih pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost lokalnih nepogoda.

Kako navodi Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, Srbiju tokom juna očekuje promenljivo vreme sa čestim pljuskovima, ali i periodima izraženih vrućina.

- Od ponedeljka, 1. juna, ulazimo u period čestih pljuskova praćenih grmljavinom, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode. U kratkim vremenskim intervalima može pasti i od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru. Dinamika vremena biće takva da bi u utorak severni delovi Srbije mogli imati kratak predah od padavina, dok će južnije i dalje biti pljuskova - kaže Ristić i dodaje:

Ivan Ristić

Tropske noći

- Već u sredu popodne stiže novo naoblačenje koje stvara uslove za nove nepogode. Ovakav obrazac – smena dva dana lepšeg vremena i dva do tri dana nestabilnosti – zadržaće se skoro do samog početka leta. Tokom sunčanih perioda biće veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 31 do 35 stepeni, dok će u kišnim danima biti tek neznatno svežije, uz prijatne letnje vrednosti između 26 i 31 stepen. Noćne temperature će se kretati od 15 do 20 stepeni, s tim što u urbanim sredinama tokom toplijih dana treba očekivati i tropske noći sa temperaturom iznad 20 stepeni.

Od 1. do 8. juna

Kiša koja će padati biće dragocena za poljoprivredu, ali može uzrokovati i određene probleme.

- Padavine će biti neravnomerno raspoređene, pa će neki krajevi dobiti znatno više vlage od drugih. Zbog visoke vlažnosti vazduha, u kišnim danima osećaj će biti kao na ekvatoru – vladaće velika sparina i zaparina, što je pri ovako visokim temperaturama i najveći subjektivni problem - navodi on.

Od 8. do 15. juna

Sa kalendarskim početkom leta i približavanjem kraja juna, očekuje se stabilizacija atmosferskih prilika i dalji porast temperature.

- Izvesno je da nas tada očekuje jači toplotni talas sa maksimalnim dnevnim temperaturama koje će prelaziti 35 stepeni. Zanimljivo je da se Srbija trenutno nalazi na samom obodu toplotne kupole, ali ćemo se krajem juna naći u njenom samom centru. Ona će se praktično "zaglaviti" između Dinarskih planina, Alpa i Karpata, čime će Balkan dospeti pod njen snažan i direktan uticaj. Afrički anticiklon je trenutno potpuno blokirao kretanje ciklona, te imamo samo slabo izraženo ciklonsko polje koje je odgovorno za lokalne nestabilnosti - dodaje.

Od 15. do 22. juna

Oluje sa višećelijskim oblacima

Tokom nestabilnih dana, kako navodi Ristić, možemo očekivati oluje sa višećelijskim oblacima, ali to neće biti oni razorni sistemi koji prelaze veliku kilometražu.

- Reč je o klasičnim kumulonimbusima koji mogu doneti grad i olujni vetar, ali njihov životni vek je kratak – od 30 do 60 minuta, nakon čega se gase. Još uvek smo bezbedni od superćelijskih oluja jer je temperatura mora trenutno 22-23 stepena, a za njihov nastanak neophodna je znatno toplija vodena površina - kaže Ristić.

Od 22. do 29. juna

Što se tiče regiona, na grčkoj obali uglavnom neće biti nevremena i pljuskova, oni će biti rezervisani za planinske predele, dok će kod nas nestabilnost biti prisutna svuda.

- Na kraju, važno je upozoriti da se približavamo maksimalnim vrednostima UV indeksa, što duži boravak na suncu čini veoma rizičnim. S obzirom na to da ljudski organizam nema receptore za UV zračenje, čim osetite peckanje na koži, obavezno se sklonite u hlad - zaključuje.