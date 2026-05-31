Polaganjem venaca, cveća i pomenom na Centralnom groblju u Sremskoj Mitrovici obeležena je 27. godišnjica smrti Željka Varge, pripadnika Herojske 549. motorizovane brigade, koji je preminuo od posledica ranjavanja zadobijenih tokom borbi na Paštriku 1999. godine.

Porodica, saborci, predstavnici boračkih udruženja, ratni vojni invalidi i građani okupili su se kako bi odali poštu čoveku koji je život položio braneći otadžbinu tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Delegacije Udruženja boraca "Veterani Srema" i Udruženja Herojske 549. motorizovane brigade "Car Dušan Silni" položile su vence i cveće, dok su pripadnici Vojske Srbije tokom pomena držali počasnu stražu.

Ranjen tokom spasavanja saborca

Željko Varga teško je ranjen 26. maja 1999. godine kod sela Planeja na Paštriku. Prema svedočenjima njegovih saboraca, ranjen je tokom akcije spasavanja povređenog vojnika.

Pogođen je snajperskim hicem i hitno prebačen u bolnicu u Prištini, gde je tri dana kasnije, 29. maja 1999. godine, podlegao povredama.

Njegovi saborci ističu da je bio hrabar i požrtvovan vojnik koji ni u najtežim trenucima nije okretao glavu od drugih.

"Okupljamo se da sačuvamo uspomenu na našeg junaka"

Predsednik Udruženja boraca "Veterani Srema" Pero Malešević rekao je da se saborci i porodica svake godine okupljaju kako bi odali poštu Željku Vargi i svim borcima koji su položili živote tokom ratnih dejstava 1999. godine.

– Danas obavljamo pomen našem bratu Željku Vargi koji je hrabro dao svoj život na Paštriku. Ranjen je dok je spasavao saborca, a nakon ranjavanja prebačen je u Prištinu gde je tri dana kasnije preminuo. Naša je obaveza da ga ne zaboravimo – rekao je Malešević.

Pored članova porodice, pomenu su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i brojni Željkovi saborci.

Jedna od najtežih bitaka 1999. godine

Bitka na Paštriku ostala je upamćena kao jedna od najtežih tokom rata 1999. godine. Borbe su trajale od 26. maja do 14. juna, a pripadnici 549. motorizovane brigade branili su državnu granicu u izuzetno teškim uslovima.

U tim borbama život je izgubilo 26 pripadnika brigade.

Dvadeset sedam godina kasnije, ime Željka Varge i dalje se sa poštovanjem pominje među saborcima i građanima Srema, kao simbol hrabrosti, časti i odanosti otadžbini.