NEVREME VEĆ HARA KOMŠILUKOM: Izdato upozorenje za područje oko prestonice, VETAR ČUPAO DRVEĆE u više gradova - pljuskovi, grmljavina i grad prete Srbiji (FOTO)
Nevreme praćeno pljuskovima, grmljavinom i mogućom pojavom grada već je zahvatilo delove regiona, a meteorolozi upozoravaju da se sličan scenario očekuje i u Srbiji. Za zagrebačku regiju danas je izdato narandžasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika, a građanima je savetovano da budu na oprezu zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i lokalne pojave grada.
Prema saopštenju Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, u centralnim krajevima zemlje od sredine dana očekuje se jači razvoj oblačnosti uz pljuskove i grmljavinu, dok su za severozapad zemlje upozorili i na mogućnost grada. Meteorolozi su upozorili da su moguća čak i oštećenja imovine, kao i poteškoće u saobraćaju, zbog čega je građanima preporučeno da prate zvanična upozorenja i izbegavaju nepotrebno zadržavanje na otvorenom tokom nevremena.
Jak vetar i grmljavinske oluje već su napravile probleme u pojedinim delovima Slovenije, pri čemu je tokom subotnje večeri oboreno više stabala u istočnim delovima zemlje, saopštile su nadležne službe, prenosi RTV Slovenija. Vatrogasci su imali ukupno 19 intervencija u regionima Celja, Ljubljane, Maribora i Slovenj Gradeca, gde su uklanjali oborena stabla sa puteva i električnih i telekomunikacionih vodova, navode lokalne službe.
Meteorolozi upozoravaju da opasnost od nevremena i dalje traje. Za severoistočni deo Slovenije na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je za veći deo unutrašnjosti zemlje izdato žuto upozorenje, saopštila je Slovenačka agencija za životnu sredinu (ARSO), prenosi RTV Slovenija. Prema prognozama ARSO-a, najizraženiji grmljavinski procesi očekuju se upravo na severoistoku zemlje, gde bi olujni sistemi iz pravca Austrije mogli da donesu nove probleme tokom dana i večeri.
Ni u Srbiji se očekuje mnogo bolja situacija narednog dana. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) već je izdao upozorenje na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna.
Kako navodi RHMZ, Srbiju će sutra tokom dana zahvatiti naoblačenje koje će najpre stići na sever zemlje, a zatim se proširiti na zapadne i ostale krajeve. Očekuju se kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde i izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme.
U Beogradu će sutra biti toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne uslediće postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne će biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 27.
Meteorolozi upozoravaju da će u pojedinim delovima Srbije pasti više od 20 milimetara kiše za kratko vreme, dok će za najugroženija područja biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, promenljivo oblačno i nestabilno vreme zadržaće se u većem delu Srbije, uz čestu pojavu pljuskova i grmljavina. Tek krajem sedmice očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremenskih prilika.
