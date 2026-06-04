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Toplotni talasi poslednjih godina postaju sve češći i intenzivniji, a Srbija nije izuzetak od globalnog trenda porasta temperatura. Klimatske promene već ostavljaju vidljive posledice kroz duže periode suše, veći broj tropskih dana i sve učestalije vremenske ekstreme.

Stručnjaci upozoravaju da se rekordi iz godine u godinu pomeraju, dok letnji meseci donose sve veće zdravstvene rizike zbog visokih temperatura i pojačanog UV zračenja.

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda kazao je u emisiji "Puls Srbije vikend" da se iz godine u godinu obaraju temperaturni rekordi u svetu, ali i kod nas i u regionu gde su zabeleženi toplotni talasi praćeni sušom.

Slobodan Sovilj
Slobodan Sovilj Foto: Kurir Televizija

- Godina 2024. je bila najtoplija globalno i u Srbiji, gde je registrovano od 69 do 92 tropska dana sa temperaturom preko 30 stepeni, bili smo više od dva meseca pred toplotnim talasom, a kada uporedimo te vrednosti sa 70-im i 80-im godinama, vidimo da su te brojke veće od normale - kaže Sovilj. 

Dodaje i da prognoze kažu da 2026. godina neće premašiti rekorde temperature koje je postavila 2024. godina. 

- Sledeća, 2027. godina ima veliki potencijal da to učini zbog razvoja poremećaja u tihom okeanu, koji se zove "Super El Ninjo" koji je u nastanku i njegov vrhunac se očekuje tokom naredne jeseni i zime. 

Meteorolog Slobodan Sovilj objasnio je da je "El Ninjo" lokalni poremećaj u tropskom Pacifiku i da je reč o pozitivnoj temperaturnoj anomaliji, što znači da su temperature okeana u tom delu sveta iznad proseka.

Objasnio je da je u poslednjih šezdeset godina veoma izražen "El Ninjo" zabeležen samo tri puta – između 1982. i 1983, između 1995. i 1996, kao i između 2015. i 2016. godine.

U našoj zemlji i prethodnih leta je bio povećan broj dana sa temperaturama preko 35 stepeni, što možemo očekivati i ove godine. Izmereno je prošle godine 44 stepena, što je druga najviša temperatura, s obzirom na to da u Srbiji i dalje nisu oboreni rekordi od 2007. godine - kaže Sovilj. 

Štetnost UV zračenja

Sovilj kaže da je UV zračenje delimično potcenjena pretnja, a veoma je bitno govoriti o njoj, pogotovo u ovom periodu godine:

- Količina UV zračenja zavisi od ugla gde sunčevi zraci padaju na površinu zemlje, a taj ugao je upravo najveći tokom juna, jula i avgusta i to sredinom dana.

Treba izbegavati najveće sunce tih dana u periodu od 10 do 17 časova, čak i kada je napolju oblačno, ukoliko su u pitanju srednji ili visoki oblaci - oni reflektuju najveći deo UV zračenja tako da nas oblaci neće zaštiti - kazao je Sovilj dodajući da nas ni more ne može zaštiti jer ih i voda propušta.

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Foto: Shutterstock

- Najbolja preporuka je izbegavati duže izlaganje suncu, potrebno je nositi odeću šarenih boja, svetlih i imati sa sobom flašicu vode. Takođe potrebno je hraniti se voćem i povrćem. To se treba primeniti uz kreme za sunčanje - savetuje meteorolog. 

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najavljeni su toplotni talasi i 2026. godine, a temperaturno odstupanje biće najizraženije tokom jula meseca, kada su odstupanja prognozirana u intervalu od plus 2 do plus 4 stepena u odnosu na referentni period. 

- Prema trenutnim prognozama, očekuje nas leto toplije od proseka, sa značajno većim brojem tropskih dana nego pre nekoliko decenija. Očekuje nas između 25 i 55 tropskih dana, što je i do duplo više nego pre tridesetak godina, uz sve više tropskih noći kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, rekao je Sovilj.

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Slobodan Sovilj: Poremećaji u Tihom okeanu će dovesti do rekordnih temperatura! Izvor: Kurir televizija

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