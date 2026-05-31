Jak vetar i grmljavinske oluje pogodile su u subotu uveče pojedine delove istočne Slovenije, pri čemu je vetar oborio više stabala, dok meteorolozi za danas popodne i večeras ponovo najavljuju mogućnost jačeg nevremena, naročito na severoistoku zemlje.

Slovenačka Agencija za životnu sredinu (ARSO) upozorava da poslednji dan meteorološkog proleća donosi popodnevne pljuskove i grmljavine, koje će ponovo biti izraženije na severoistoku, gde je na snazi narandžasto vremensko upozorenje, dok je u unutrašnjosti zemlje na snazi žuto upozorenje, prenosi RTV Slovenija.

Slovenački meteorolozi: Tri frontalna sistema na Balkanu

Na primorju se tokom noći, takođe, očekuje povećana verovatnoća grmljavinskih oluja.

Dežurni prognostičar ARSO Brane Gregorčič naveo je da će najveća energija za razvoj nevremena biti upravo na severoistoku, gde iz pravca austrijske Štajerske mogu da se premeste jače oluje ka slovenačkoj Štajerskoj i Prekmurju.

Prema njegovim rečima, sutra ujutro se očekuje dolazak hladnog fronta koji će doneti kišu, a na jugu i grmljavinu.

Tokom dana padavine će postepeno prestati, uz delimično razvedravanje i mogućnost kratkotrajnih pljuskova ili grmljavine u popodnevnim satima, istakao je Gregorčič.

Slovenački meteorolozi najavljuju da početak meteorološkog leta donosi promenljivo vreme, uz prolazak tri frontalna sistema u ponedeljak, sredu i petak.

Jak vetar i oluje već su sinoć izazvale 19 intervencija u više regiona, uključujući Celje, Ljubljanu, Maribor i Slovenj Gradec.

Vatrogasci su intervenisali na gašenju požara i uklanjanju oborenih stabala sa puteva i električnih i telekomunikacionih vodova.

Narandžasti alarm na snazi u zagrebačkom regionu

U Hrvatskoj će u danas na kopnu biti delimično sunčano, dok je za zagrebački region izdato narandžasto upozorenje zbog opasnog vremena uz mogućnost pljuskova, grmljavine i lokalne pojave grada, saopštio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

- Povremeni pljuskovi praćeni grmljavinom, privremeno uz udare severozapadnog vetra. Lokalna pojava grada je moguća uglavnom na severozapadu regije - navodi DHMZ, uz upozorenje na moguću materijalnu štetu i preporuku građanima da izbegavaju boravak na otvorenom, prenosi Index.hr.

U centralnom delu zemlje se od sredine dana očekuje jači razvoj oblačnosti i mestimični pljuskovi sa grmljavinom, a očekuje se da će se pljuskovi proširiti i na severni Jadran.

Vetar će, prema prognozi, biti slab do umeren severozapadni, tokom pljuskova povremeno i jak, dok će na Jadranu duvati jugozapadni, a uveče mestimično i južni vetar.

RHMZ izdao upozorenje za Srbiju

RHMZ izdao je upozorenje za nevreme, koje će sutra pogoditi i Srbiju.

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice (od 01. do 04.06.2026.) lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme - navodi se u upozorenju RHMZ.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.