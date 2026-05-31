Ovoliko se večeras čeka na granicama i auto-putevima u Srbiji: AMSS uputio saopštenje
Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, a na Sremskoj Rači automobili čekaju sat vremena na ulazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za automobile ima i na izlazu iz Srbije na Preševu, pola sata, a na ulazu na Gostunu, 40 i Badovincima, 30 minuta.
Teretna vozila čekaju tri sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid, dok je na Batrovcima zadržavanje dva sata.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
