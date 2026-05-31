Slušaj vest

Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, a na Sremskoj Rači automobili čekaju sat vremena na ulazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za automobile ima i na izlazu iz Srbije na Preševu, pola sata, a na ulazu na Gostunu, 40 i Badovincima, 30 minuta.

Teretna vozila čekaju tri sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid, dok je na Batrovcima zadržavanje dva sata.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Ne propustiteHronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
DruštvoUkoliko vozite u Grčkoj, obratite pažnju: Ova greška može dovesti do momentalnog oduzimanja dozvole, milioni to previde
IMG_20250714_201206 (1).jpg
DruštvoAko kamion ispred vas upali levi žmigavac, ni slučajno ne radite ovo: Tajni jezik srpskih vozača i saobraćajni bonton koji mora da zna svako
ledena kiša vožnja
DruštvoGrčka pooštrila kontrolu na putevima, evo šta sve treba da znate: Postavljeni novi radari i niža ograničenja brzine! Kazne drastično veče
Grčka zastava policajac granica