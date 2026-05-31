Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, a na Sremskoj Rači automobili čekaju sat vremena na ulazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za automobile ima i na izlazu iz Srbije na Preševu, pola sata, a na ulazu na Gostunu, 40 i Badovincima, 30 minuta.

Teretna vozila čekaju tri sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid, dok je na Batrovcima zadržavanje dva sata.