Bratislav Gašić ponovo je privukao pažnju javnosti – ovoga puta zbog nesvakidašnjeg poteza tokom posete Slovačkoj, gde je lično ispalio projektil iz artiljerijskog topa!

Ministar odbrane Srbije na svom Instagram nalogu podelio je fotografije sa vojnog poligona Zahorje, na kojima se vidi trenutak kada učestvuje u simboličnom artiljerijskom gađanju zajedno sa slovačkim kolegom, Robertom Kalinjakom.

Reč je o protivoklopnom topu Model 63 kalibra 100 milimetara, moćnom oružju koje je izazvalo veliku pažnju, a fotografije ministra za oruđem brzo su krenule da se dele na društvenim mrežama.

– „Imao sam čast da tokom obilaska poligona Zahorje, zajedno sa ministrom odbrane Slovačke Robertom Kaliňakom, simbolično izvršim artiljerijsko gađanje. Kao znak poštovanja, domaćin mi je uručio čauru ispaljene granate, kao simbol uspešne posete i partnerskih odnosa” – napisao je Gašić uz objavu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom posete Slovačkoj, osim zvaničnih sastanaka, usledio je i trenutak koji je privukao najviše pažnje – ministar je stao za top i pokazao kako izgleda kada „grmi” na vojnom poligonu! Fotografije sa lica mesta izazvale su brojne reakcije, dok su pojedini komentarisali da ovakve scene ne viđamo često kada su ministri u pitanju.