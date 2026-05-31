"Razlog objavljivanja tekstova u kojima se ismevaju vernici koji satima čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodica je zapravo demonstracija prezira prema svemu što našem narodu donosi mir", istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Hrišćanska ideja je živa, i sigurno je neće ubiti ni Nova S, ni N1, ni neki blokaderski talas, niti bilo ko ko je naumio da vernike deli. Tekst koji je objavljen na Novoj S, gde se čuje jedan krik nezadovoljstva zbog činjenice da je Srbija sačekala pojas Presvete Bogorodice, koji nam je u Srbiju doneo igumen manastira Vatoped, uz blagoslov, naravno, patrijarha Porfirija, koji je juče najavio da će svi prilozi biti darivani narodu na Kosovu i Metohiji - rekla je ministarka i dodala:

- Gotovo dve godine rade na tome da podstaknu nemir u društvu, da stvore podele do te mere da kaže neko: "Sa ćaćijima ni u crkvu, sa ovima koji su na vlasti, pa sa njima ni na pričešće. I onda kada vide da taj narod koji se nalazi ispred hrama, niko nikog ne anketira kojoj političkoj opciji pripada, niko nikog ne napada, niko nije u koga ne upire prstom, i sada je za njih iracionalno što ljudi čekaju satima da se poklone pojasu Presvete Bogorodice, a nije bilo iracionalno blokirati saobraćajnice, raskrsnice, godinu i po dana unazad.



- Pa onda kažu: Ako im je toliko stalo, kaže, vidimo da su tu i muškarci. U svom tekstu to oni navode. "Ako im je toliko stalo njima, muškarcima, pa što, kaže, nisu išli do Hilandara da se poklone pojasu?" Kao da je to preko puta." Nije bilo iracionalno vrteti pedale, ići do Strazbura i do Brisela, i praviti biciklističke ture da biste se nekom tamo negde požalili. Možda im smeta i to što je Presveta Bogorodica okupila više ljudi nego što okuplja blokaderska politička platforma. Presveta Bogorodica je majka svih nas - završila je.