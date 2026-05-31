Srpski turisti koji su se uputili ili tek planiraju odlazak na jedno od najpopularnijih grčkih ostrva, Lefkadu, moraju hitno da obrate pažnju na nesvakidašnju promenu koja se upravo dešava u Jonskom moru!

Najnoviji satelitski snimci otkrili su masivan prirodni fenomen koji direktno utiče na uslove kupanja na najpoznatijim svetskim plažama. Naime, zvanični satelit je zabeležio fascinantan, ali za kupače nimalo prijatan fenomen poznat kao apveling (upwelling), odnosno naglo podizanje ledene dubinske vode na samu površinu mora!

Kako se jasno vidi na satelitskom snimku, zapadna i južna obala Lefkade (gde se nalaze čuvene plaže Porto Kaciki, Egremni i Milos) potpuno su promenile izgled. Snažni vetrovi i specifične morske struje bukvalno su „odgurali“ površinski, topao sloj vode daleko na otvoreno more.

Na njegovo mesto, iz morskih dubina, podigla se ledena voda prepuna minerala i nutrijenata. Ovaj proces je podigao sitne čestice krečnjaka sa morskog dna, zbog čega su se oko ostrva formirali ogromni, mlečno-tirkizni vrtlozi koji se jasno uočavaju iz svemira.

Foto: Printscreen Fejsbuk

Termički šok

Iako na Lefkadi prži ranoletnje sunce i temperature vazduha mame na skok u vodu, turiste na plažama čeka hladan tuš – i to bukvalno!

Usled ovog fenomena, temperatura mora na zapadnoj obali može preko noći da padne za nekoliko stepeni i spusti se na svega 17 do 19 stepeni Celzijusa! Ulazak u ovako hladnu vodu, dok je spoljna temperatura visoka, može izazvati ozbiljan temperaturni šok za organizam, naročito za decu i starije osobe.

Ako se nalazite na Lefkadi, ne skačite naglo u vodu! Prvo se postepeno rashladite, jer je more trenutno znatno hladnije nego što je uobičajeno za ovaj period godine.

Jedina dobra strana ovog fenomena jeste vizuelni efekat. Zbog mešanja dubinske vode i krečnjačkih čestica, more trenutno ima fluorescentnu, tirkiznu boju koja bukvalno izgleda kao da ste na Maldivima, što je idealno za brutalne fotografije sa vidikovaca.

Ipak, za pravo, opušteno uživanje u plivanju, naši turisti će morati da sačekaju nekoliko dana mirnog vremena bez vetra, kako bi sunčevi zraci ponovo uspeli da zagreju površinski sloj mora na prijatnih 24-25 stepeni.