Slušaj vest

Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom Pojasu Presvete Bogorodice Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga.

- Naime, od unošenja na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras , 31. maja u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika - navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

1/8 Vidi galeriju Vernici se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.