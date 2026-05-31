Od Spasovdana do večeras čak 478.000 vernika prošlo je kroz Hram Svetog Save kako bi se poklonilo pojasu Presvete Bogorodice. Svetinja ostaje u Beogradu do 6. juna, kada će biti vraćena u Manastir Vatoped
Neviđen odaziv vernika
SKORO POLA MILIONA LJUDI U HRAMU SVETOG SAVE! Poznato tačno koliko vernika se poklonilo pojasu Presvete Bogorodice: SPC o velikom odzivu! (FOTO)
Slušaj vest
Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom Pojasu Presvete Bogorodice Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga.
- Naime, od unošenja na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras , 31. maja u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika - navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.
Vernici se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC
Vidi galeriju
Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.
Kurir.rs
4 · Reaguj
Komentariši