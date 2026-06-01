Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na auto-putevima i glavnim putnim pravcima.

Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se i na mestima gde se izvode radovi.

U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. AMSS na tim deonicama upozorava i na slabu vidljivost.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. 

Na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko tri sata. 

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. 

Kurir.rs/Beta

