U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. AMSS na tim deonicama upozorava i na slabu vidljivost.
stanje na putevima
AMSS upozorava vozače na nevreme koje stiže u Srbiju
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na auto-putevima i glavnim putnim pravcima.
Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se i na mestima gde se izvode radovi.
U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. AMSS na tim deonicama upozorava i na slabu vidljivost.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko tri sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši