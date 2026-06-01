Vreme u Srbiji danas će biti toplo i nestabilno, sa naoblačenjem, pljuskovima sa grmljavinom i vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje koje traje od 1. do 4. juna na pljuskove sa grmljavinom, grad i veće padavine, za područje cele Srbije.

Ujutru se očekuje naoblačenje na severu, a tokom dana i u ostatku zemlje, dok su lokalno mogući grmljavina, grad i jak vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

Vreme u Beogradu će danas biti toplo i nestabilno, gde se nakon sunčanog jutra pre podne očekuju oblaci, a popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Upozorenje RHMZ na grmljavinske nepogode

Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se HITNA UPOZORENJA jedan do dva časa. unapred.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.