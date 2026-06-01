Slušaj vest

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 4. 6. 2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U galeriji ispod pogledajte radarske snimke sa sajta Vreme i radar, koji pokazuju kako se nevreme kreće ka Srbiji i širi se od severozapada preko cele zemlje. Na dnu svake slike piše satnica.

1/10 Vidi galeriju Radarski snimci - Pogledajte kako će se kretati nevreme Foto: Printscreen/Vreme i radar

Takođe, RHMZ je najavio da će danas biti promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno.

- Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično kiša i plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmlјavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura od 23 na severozapadu do 31 °C na jugoistoku zemlјe. Do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

Hailz Srbija: Srbiju će pogoditi višećelijska oluja

Prema podacima meteorološkog sajta "Hailz Srbija" Srbiju će pogoditi višećelijska oluja, dok će duž ove linije do uveče pasti iznad 50 l/m² kiše.

Prostrana oblast nestabilne atmosfere danas popodne nalaziće se pretežno u centralnom delu Srbije.

Tuda će u drugoj polovini dana, od zapada ka istoku, preći olujni razvoj, dok će se najveća pokrivenost nalaziti, između ove dve linije, duž centralnog pojasa Srbije:

Severna linija će se nalaziti uz obod Panonske nizije, nekoliko desetina km južno od Save i Dunava.

Južna linija će biti, približno, od Priboja, Kopaonika do Leskovca.

- Oluje koje budu prelazile preko teritorije centralnog pojasa Srbije, od zapada ka istoku, između ove dve linije, će proizvoditi prekomernu količinu kiše i olujne udare vetra, koji će dostizati 20-25 m/s, (72-90 km/h) u oblastima najjačih konvektivnih ćelija - navodi "Hailz Srbija".

Duž trase ovih višećelijskih oluja do uveče će pasti iznad 50 l/m² kiše.

- Najjače oluje će proizvoditi sitan grad do 2 cm u prečniku, a modifikacija vetrova na manjim površinama će omogućiti prolazne superćelije koje će biti sposobne da proizvedu krupnija zrna grada na maloj površini - saopštavaju.

Zašto je upaljen meteoalarm

Kako tačno upozorava RMZ, narandžasti meteoalarm upaljen je zbog sledećih opasnosti:

- Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima - upozorava RHMZ.

Foto: Marko Karović

- Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja - ističe RHMZ.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Slično vreme nastaviće se i u utorak, 2. juna, kada će i dalje biti promenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Temperature će ostati u sličnim okvirima, sa maksimalnim vrednostima do 29 stepeni.