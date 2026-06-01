Slušaj vest

Snimak sa jednog venčanja na Balkanu poslednjih dana izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Naime, dok su mladenci slavili početak zajedničkog života, prizor iz sale pokrenuo je stotine komentara i žustru raspravu među korisnicima interneta.

Sve se desilo kada su se na slavlju zavijorile srpska i hrvatska zastava, što je kod dela ljudi izazvalo oduševljenje, a kod drugih lavinu negativnih reakcija.

Tada se oglasio mladoženja Vedad i porukom koju su mnogi podelili ućutkao kritičare.

Foto: Tik Tok Printscreen/savavucic

"Čitam komentare i ne verujem koliko zadrtih ljudi zapravo zna da čita i koristi internet. Moja draga je Srpkinja iz Beograda, ja sam iz Bosne, rođen u Sarajevu, a venčanje nam je u Dubrovniku. Kada su srce i duša na pravom mestu, suživot je lak i ne traži se dlaka u jajetu, a sve na kraju polazi iz kuće.

A vama koji opet želite rat i krvoproliće, dabogda vam bilo u sopstvenoj kući; ja sam ga kao dete doživeo i ne bih ga poželeo ni najvećem neprijatelju. Previše se krvi prolilo za tuđe ideale, prekinite taj lanac generacijske mržnje, inače će na svakih dvadesetak godina majke plakati za svojim sinovima. Svako dobro svim dobrim ljudima, ma kako se Bogu molili", napisao je uz snimak svadbe.

Ljubav nema granica

U komentarima je zaista bilo svega.

1/5 Vidi galeriju Ivana iz Srbije i Josip iz Hrvatske venčali su se u Beogradu, a na njihovom veselju vijorile su se zastave iz obe republike dokazujući da ljubav pobeđuje sve prepreke. Foto: Tik Tok Printscreen/savavucic

"Istina, ko je normalan i veruje u Boga. I kada čovek poštuje čoveka, a žena ženu. Ja sam Hrvat, a za ovu objavu nemam reči. Srećno na svadbi Srbima i Hrvatima."

"Srećno. Ljubav nema granica. Poštujem obe strane. Hrvatica sam i uvek poštujem sve. Neka im je sa srećom u životu."

"Bravo, nisam jedina. Moj suprug je Hrvat, a ja sam Srpkinja."

"Prvi bi pobegao"

"Zašto bilo čiju zastavu nazivate krpom? Kada naučimo da nisu svi isti, da poštujemo ljude i razlikujemo čoveka od nečoveka, svima će nam biti lakše. Ako je rat upropastio generacije, sada deci treba ostaviti da žive normalno. Toliko je faktora rizika za bolesti, toliko je hemije bačeno, pa bar stres možemo da svedemo na minimum."

"Pozdrav iz Zagreba, ekipo. Samo se volite i uživajte u životu. Poštovanje za ovo. Politika nas sve previše zamajava."

"Imam kod kuće obe zastave, i jednu i drugu podižem s ponosom."

Mladi imaju budućnost

"Srećno mladencima u daljem životu! Svaka čast, ovo je dokaz da mladi ljudi imaju budućnost. Ljubav je iznad svega jer su pametniji od postojećih političara koji rade za sebe i svoje ideale, a ne za dobrobit država kojima upravljaju. Ljubav pobeđuje sve. Srećno!"

"Najjezivije nije to što se danas Srbi i Hrvati vole i venčavaju. Najjezivije je što su pre samo 30 godina isti ti narodi jedni drugima palili kuće, silovali žene i ubijali decu, dok su mnogi ćutali, gledali ili opravdavali. I sada svi pišu: "Ljubav je pobedila. A gde su tada bili ta ljubav, taj razum i ta ljudskost? Svi smo mi tada već postojali."