"Bog voli Srbiju i neće vas ostaviti!" Svetogorski monah bdi nad pojasom Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save, a njegove reči ostavljaju bez daha!
Beograd već danima svedoči neverovatnim scenama ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, gde nepregledne reke vernika satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja - Časnom pojasu Presvete Bogorodice.
Ova čudotvorna svetinja, koja je stigla sa Svete Gore iz manastira Vatoped, podigla je celu Srbiju na noge, a prizori vere, nade i molitve ostavili su bez teksta i same svetogorske monahe.
"Srbija voli Istinitog Boga"
Otac Teodohos za Hram televiziju rekao je da je bratstvo Manastira Vatoped duboko dirnuto onim što ovih dana vidi u Beogradu:
- Jako smo oduševljeni. Vidimo da Srbija voli Istinitog Boga i Njegovu Majku i to znači da Bog voli Srbiju i da Bog neće ostaviti svoj narod bez svoje zaštite i pomoći. Jedna nacija u kojoj najmanje deset odsto ljudi čeka u redu po osam, devet ili deset sati radi pet sekundi blagoslova, samo duhovnog blagoslova, bez ikakve materijalne koristi - to je nešto izuzetno - poručio je otac Teodohos.
Narod kojem je domovina Carstvo Nebesko
Svetogorski monah je naglasio da je u današnjem vremenu, punom iskušenja i materijalizma, verni narod u Srbiji pokazao šta su prave i neprolazne vrednosti. On je dodao da je za monahe sa Svete Gore posebno nadahnjujuće što u 21. veku vide narod koji pamti da je njegova istinska otadžbina - Carstvo Nebesko.
- Jako je nadahnjujuće i pruža nam veliku radost da to vidimo u 21. veku - narod koji zna da mu je domovina Carstvo Nebesko - istakao je monah iz Vatopeda u razgovoru za Hram televiziju.
Podsetimo, Časni pojas Presvete Bogorodice važi za svetinju pred kojom su se kroz vekove dogodila brojna čuda i isceljenja, a hiljade Beograđana i vernika iz cele Srbije i regiona koji danonoćno stoje u redovima ispred Hrama dokaz su da vera na ovim prostorima nikada nije bila življa.
Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu presvete bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.
"Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju.
Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do 31.maja u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.
Časni pojas presvete bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.