Beograd već danima svedoči neverovatnim scenama ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, gde nepregledne reke vernika satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja - Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Ova čudotvorna svetinja, koja je stigla sa Svete Gore iz manastira Vatoped, podigla je celu Srbiju na noge, a prizori vere, nade i molitve ostavili su bez teksta i same svetogorske monahe.

"Srbija voli Istinitog Boga"

Otac Teodohos za Hram televiziju rekao je da je bratstvo Manastira Vatoped duboko dirnuto onim što ovih dana vidi u Beogradu:

- Jako smo oduševljeni. Vidimo da Srbija voli Istinitog Boga i Njegovu Majku i to znači da Bog voli Srbiju i da Bog neće ostaviti svoj narod bez svoje zaštite i pomoći. Jedna nacija u kojoj najmanje deset odsto ljudi čeka u redu po osam, devet ili deset sati radi pet sekundi blagoslova, samo duhovnog blagoslova, bez ikakve materijalne koristi - to je nešto izuzetno - poručio je otac Teodohos.

Narod kojem je domovina Carstvo Nebesko

Svetogorski monah je naglasio da je u današnjem vremenu, punom iskušenja i materijalizma, verni narod u Srbiji pokazao šta su prave i neprolazne vrednosti. On je dodao da je za monahe sa Svete Gore posebno nadahnjujuće što u 21. veku vide narod koji pamti da je njegova istinska otadžbina - Carstvo Nebesko.

- Jako je nadahnjujuće i pruža nam veliku radost da to vidimo u 21. veku - narod koji zna da mu je domovina Carstvo Nebesko - istakao je monah iz Vatopeda u razgovoru za Hram televiziju.

Podsetimo, Časni pojas Presvete Bogorodice važi za svetinju pred kojom su se kroz vekove dogodila brojna čuda i isceljenja, a hiljade Beograđana i vernika iz cele Srbije i regiona koji danonoćno stoje u redovima ispred Hrama dokaz su da vera na ovim prostorima nikada nije bila življa.

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu presvete bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

"Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do 31.maja u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.