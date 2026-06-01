U Srbiji se u narednim danima nastavlja promenljivo i nestabilno vreme, uz smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok meteorolozi upozoravaju da će se ovakav obrazac zadržati gotovo do početka leta, uz povremene nepogode i tropske noći u gradovima. RHMZ je izdao upozorenje koje traje od 1. do 4. juna na pljuskove sa grmljavinom, grad i veće padavine, za područje cele Srbije.

Danas nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Tokom dana biće sunčanih perioda, ali su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura iznosiće oko 16°C, a maksimalna dnevna do 26°C. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni.

Tek od petka lepše vreme

U sredu i četvrtak se takođe očekuje nestabilan period sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prema najavama RHMZ, potpuna stabilizacija vremena i prestanak padavina očekuju se tek od petka 5. juna, kada će uslediti sunčaniji i stabilniji period.

- U sredu popodne stiže novo naoblačenje koje stvara uslove za nove nepogode. Ovakav obrazac, smena dva dana lepšeg vremena i dva do tri dana nestabilnosti, zadržaće se skoro do samog početka leta.

Tokom sunčanih perioda biće veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 31 do 35 stepeni, dok će u kišnim danima biti tek neznatno svežije, uz prijatne letnje vrednosti između 26 i 31 stepen. Noćne temperature će se kretati od 15 do 20 stepeni, s tim što u urbanim sredinama tokom toplijih dana treba očekivati i tropske noći sa temperaturom iznad 20 stepeni - za Kurir, naveo je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

Sličnu prognozu je i za emisiju "Puls Srbije" otkrio meteorolog - Nedeljko Todorović.

- Nema razloga za strah, ali je potreban oprez, kao i tokom svakog leta kada su u pitanju pljuskovi i grmljavinske nepogode. Reč je o pojavama koje se decenijama javljaju u ovom periodu godine i nisu ništa neuobičajeno. U Srbiju stiže oblačnost sa zapada, pa se tokom popodneva očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, posebno u centralnim i zapadnim krajevima zemlje.

Lokalno su mogući jači pljuskovi sa većom količinom padavina, grmljavinom i pojačanim vetrom, ali to nisu ekstremne vrednosti za jun mesec. Građanima savetujem da na vreme zatvore prozore, izbegavaju boravak ispod usamljenih stabala i da se tokom nevremena sklone u čvrste objekte. Važno je naglasiti da se ovakve pojave neće javiti svuda istim intenzitetom, već će biti lokalnog karaktera - rekao je on gostujući na Kurir televiziji.

Nema naznaka za novo zahlađenje

Na pitanje koliko će trajati nestabilno vreme, meteorolog objašnjava da se ne radi o klasičnim kišnim danima, već o tipičnim letnjim pljuskovima koji dolaze u naletima i kratko traju.

- Ne bih ovo nazvao kišovitim periodom, jer kišovito vreme podrazumeva da kiša pada veći deo dana. Sada govorimo o lokalnim pljuskovima i grmljavini koji su karakteristični za period od juna do septembra. Takvo promenljivo vreme očekuje nas i narednih dana, danas, zatim u sredu i četvrtak, nakon čega sledi kraći period stabilnijeg vremena, pa ponovo nova nestabilnost. To je sasvim tipičan obrazac za jun.

Govoreći o temperaturama, ističe da nema naznaka za ozbiljnije zahlađenje, ali ni za ekstremne vrućine.

- Pljuskovi su zapravo karakteristika toplog vremena. Temperature će se narednih dana uglavnom kretati između 25 i 30 stepeni. Ne očekuju se ekstremno visoke vrednosti iznad 35 stepeni, koje su karakterističnije za jul i avgust. Ove padavine su veoma značajne za poljoprivredu i sve koji rade na otvorenom, jer zemljištu donose neophodnu vlagu nakon toplijih dana - za "Puls Srbije", zaključio je Todorović.

