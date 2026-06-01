Kako je rekao, do toga će doći zbog primene sistema za evidenciju ulazaka i izlazaka iz Šengen zone (EES) i velikih gužvi koje nastaju zbog toga.

- Očekujemo da budu otvorene dve, pa čak i tri kolone za turističke autobuse, što bi u velikoj meri sprečilo ovako duga čekanja - rekao je Aleksandar Seničić.

Dodao je da su velike gužve tokom vikenda bile očekivane zbog verskog praznika i povećanog broja putnika koji su krenuli ka grčkim letovalištima.

Loša organizacija

- Imali smo problem da je početkom vikenda operativni sistem na graničnim prelazima u Grčkoj nekoliko navrata pao usled nestanka struje, tako da su se stvorile mnogo veće gužve nego što je bilo očekivano - rekao je Seničić.

Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavljala je organizacija rada na samom prelazu.

Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turistickih agencija-YUTA Foto: Kuir televizija

- Loša reakcija na samoj granici dovela je do toga da smo imali samo jednu kolonu za autobuse i dve kolone za ulazak automobila. Situacija se već narednog dana popravila. Turistički autobusi su prolazili posle čekanja ne dužeg od jednog do jednog i po sata. Dakle, ipak se reagovalo - istakao je Seničić.

On je naglasio da su turističke agencije pokušale da raspodele polaske kako bi izbegle gužve, ali da na to ne mogu presudno da utiču.

Polasci autobusa za Grčku da ne budu u isto vreme

- Potrudili smo se da polasci ne budu u isto vreme, ali je saobraćaj nepredvidiv i to je jako teško organizovati - rekao je Seničić.

Podseća da su gužve na Evzoniju postojale i pre uvođenja novog sistema.

- Nijedna letnja sezona nije prošla bez čekanja od dva ili tri sata u udarnim terminima - rekao je Seničić.

Preporuka za one koji putuju automobilom

Za one koji putuju sopstvenim automobilom, on preporučuje korišćenje alternativnih graničnih prelaza, poput Dojrana i Medžitlije.

- Treba savetovati ljude da se preusmere na druge alternativne prelaze, gde su i proteklog vikenda bile daleko manje gužve i nije se čekalo duže od pola sata ili četrdesetak minuta - ističe Seničić.

Dodaje da će tokom jula i avgusta najvažnije biti da organizacija na granici funkcioniše bez zastoja.

- Mnogo je važnije da imamo otvoren maksimalan broj traka u svakom trenutku nego da se oslanjamo isključivo na suspenziju sistema - ocenjuje Seničić.

Prema njegovim rečima, najveće gužve tradicionalno se stvaraju između šest ujutru i tri popodne.

- Iz iskustva prethodnih godina, tokom noći ili u popodnevnim časovima su daleko manje gužve nego tokom dana - naglasio je Seničić.