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Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem.

Na tu opasnost upozorila je vodeća saradnica ruskog Hidrometeorološkog centra Marina Makarova, objašnjavajući proces za agenciju Tas.

Ona je pojasnila kako pod uticajem izuzetno jakog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na tlu, uključujući i metalne komponente unutar telefona, nastaju električni naboji.

Ti naboji mogu dovesti do naglog i intenzivnog zagrevanja uređaja, što u krajnjem ishodu može rezultirati i njegovom eksplozijom.

"Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu može biti povređena osoba koja drži mobilni telefon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar groma, već proces indukcije. Dakle, nije reč o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagreva pod uticajem tih struja", detaljno je objasnila Makarova, naglasivši ipak da se takvi slučajevi događaju izuzetno retko.

Mit o privlačenju gromova

Foto: Profimedia

Iako je upozorenje ruske stručnjakinje utemeljeno na fizikalnim principima, ono se odnosi na vrlo specifičan i redak scenario. Međutim, takve vesti često dolivaju ulje na vatru dugogodišnjeg i široko rasprostranjenog mita da mobilni telefoni sami po sebi "privlače" munje.

Ta zabluda je toliko ukorenjena da mnogi ljudi tokom oluje instinktivno sklanjaju svoje uređaje, verujući da time smanjuju rizik da ih pogodi grom.

Naučna zajednica, sa druge strane, godinama pokušava da demantuje takve tvrdnje, ističući kako opasnost leži negde drugde, te da je fokusiranje na mobilni telefon kao mamac za gromove potpuno pogrešno i može odvući pažnju sa stvarnih mera opreza koje je potrebno preduzeti.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Brojne svetske meteorološke službe, uključujući i američku Nacionalnu meteorološku službu (NWS), kategorički odbacuju ideju da mobilni telefoni, nakit ili drugi manji metalni predmeti mogu da privuku munju.

Džon Džensenijus, stručnjak za munje iz američke Nacionalne okeanske i atmosferske administracije (NOAA), bio je vrlo jasan po tom pitanju:

"Apsolutno ništa ne privlači grom. Munje jednostavno traže najkraći put do tla, zbog čega najčešće udaraju u visoke objekte poput drveća, stubova ili zgrada", rekao je Džon Džensenijus.

Prema njegovim rečima, ljude grom pogađa isključivo zato što se nađu na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, a to je bilo gde na otvorenom prostoru za vreme grmljavinskog nevremena.

Naučni konsenzus je da metalne komponente u pametnom telefonu jednostavno nisu dovoljno velike niti imaju dovoljnu masu da bi značajno promenile električno polje oko osobe i tako povećale rizik od udara groma.

Korelacija nije uzročnost

Mit o opasnim mobilnim telefonima nastao je pre mnogo godina i proširio se uprkos potpunom nedostatku naučnih dokaza koji bi ga podržali.

munja Foto: AP

Dr Meri En Kuper sa Univerziteta u Čikagu, koja je proučavala povrede od udara groma, istakla je da, iako mnogi izveštaji o takvim nesrećama uključuju ljude koji su u tom trenutku koristili mobilni telefon, to je isključivo posledica sveprisutnosti tih uređaja u našim životima.

Drugim rečima, korelacija ne podrazumeva uzročnost. Ljudi danas neprestano koriste svoje telefone, često su zadubljeni u ekrane i ne obraćaju pažnju na vremenske uslove oko sebe, zbog čega se ne sklone na sigurno na vreme. Telefon u ovom slučaju nije uzrok udara, već simptom nepažnje korisnika na opasnost koja se približava s neba.

Gde leži stvarna opasnost?

Ako mobilni telefoni ne privlače gromove, a opasnost od njihove eksplozije je minimalna, šta onda predstavlja stvarni rizik? Sama Marina Makarova istakla je mnogo verovatniji i opasniji scenario, a to su masovna okupljanja na otvorenom, poput koncerata ili fudbalskih utakmica.

"Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju izvrstan provodnik električne struje", upozorila je. U takvoj situaciji, električni naboj od udara groma može da se proširi kroz gomilu i povredi ili usmrti veliki broj ljudi istovremeno.

Još jedna često zanemarena opasnost vreba unutar naših domova. Iako se u zatvorenom prostoru osećamo sigurno, korišćenje žičanih uređaja tokom oluje izuzetno je opasno.

Udar groma u telefonski stub ili električnu mrežu u blizini kuće može da izazove snažan strujni udar koji se kroz žice i instalacije prenosi direktno do korisnika fiksnog telefona, računara ili bilo kog drugog uređaja priključenog u utičnicu, uključujući i mobilni telefon koji se u tom trenutku puni.

Ključne mere opreza

Foto: Shutterstock

Stručnjaci se slažu oko ključnih mera opreza koje treba preduzeti tokom nevremena:

Nađite siguran zaklon: Najsigurnije mesto tokom grmljavine jeste unutar čvrstog, zatvorenog objekta, daleko od prozora.

Isključite uređaje iz mreže: Preporučuje se isključivanje svih većih i skupljih elektronskih uređaja iz struje, poput televizora i računara, kako bi se zaštitili od prenapona.

Izbegavajte vodu u kući: Savetuje se izbegavanje tuširanja, kupanja i pranja posuđa, jer metalne cevi vodovodnih instalacija mogu da sprovedu struju ako grom udari u blizini.

Ponašanje na otvorenom: Ako vas nevreme zatekne na otvorenom, ključno je što pre potražiti zaklon. Treba izbegavati stajanje ispod usamljenog drveća ili na povišenim mestima.

Automobil kao zaštita: Automobil sa zatvorenim prozorima pruža odličnu zaštitu. To nije zbog gumenih guma, kako se često misli, već zbog metalne karoserije koja deluje kao Faradejev kavez, sprečavajući da električno polje prodre u unutrašnjost i naškodi putnicima.