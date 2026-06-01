Povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save, „Srbijavode“ d.o.o. danas su organizovale edukativni događaj za učenike osnovnih škola pod nazivom „Igraj za vodu“, koji je realizovan na platou kod pešačkog mosta u okviru kompleksa Beograd na vodi, kao i u Kuli Beograd, gde su učesnici posetili vidikovac „360 Observation Deck“.

Cilj događaja bio je da se najmlađi na zanimljiv, interaktivan i edukativan način upoznaju sa značajem vode, očuvanjem reka i odgovornim odnosom prema životnoj sredini.

Foto: Srbijavode

Kroz radionice, kvizove i razgovor sa stručnjacima, učenici su imali priliku da saznaju više o reci Savi, njenom značaju za život ljudi, biljni i životinjski svet, kao i o važnosti očuvanja vodnih resursa za buduće generacije.

U okviru programa prisutnima se obratio direktor „Srbijavode“ d.o.o. Goran Puzović, koji je poručio:

„Danas, povodom Međunarodnog dana reke Save, okupili smo se sa najmlađima kako bismo poslali važnu poruku – da budućnost počinje od onoga što danas radimo za naše reke, našu prirodu i našu decu.

Foto: Srbijavode

Sava nije samo reka. Ona je deo identiteta Beograda i Srbije, svedok razvoja našeg grada i resurs od neprocenjivog značaja za generacije koje dolaze. Zato je naša obaveza da je čuvamo, uređujemo i ostavimo bolju nego što smo je zatekli.

Želim da zahvalim našim partnerima koji su podržali današnju akciju – kompaniji Belgrade Waterfront, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštini Savski venac, jer su prepoznali značaj edukacije najmlađih o očuvanju voda i životne sredine. Samo zajedničkim radom institucija, privrede i lokalne zajednice možemo graditi odgovorniji odnos prema prirodnim resursima.

Foto: Srbijavode

Dok danas sa decom razgovaramo o značaju vode, istovremeno širom Srbije realizujemo najveći investicioni ciklus u oblasti vodoprivrede u poslednjih nekoliko decenija. Grade se i rekonstruišu obaloutvrde, uređuju vodotokovi, jača sistem odbrane od poplava, grade novi vodni objekti i sprovode projekti koji će dugoročno obezbediti veću bezbednost ljudi, očuvanje prirode i stabilan razvoj čitavih područja.

Posebno je važno što se veliki broj tih projekata realizuje upravo na Savi i u priobalju Beograda. Uređenje rečnih obala, sanacija vodnih objekata, unapređenje sistema zaštite od poplava i razvoj savremene vodoprivredne infrastrukture predstavljaju investiciju u kvalitet života građana i izgled Beograda u decenijama koje dolaze.

Foto: Srbijavode

Sve to dobija dodatni značaj u susret EXPO 2027. Ta izložba nije samo događaj koji će trajati nekoliko meseci. Ona je prilika da Srbija pokaže kakvu budućnost gradi i kakvu zemlju ostavlja generacijama koje dolaze. Zato EXPO nije samo Beograd, niti samo infrastruktura. EXPO je vizija moderne, razvijene i odgovorne Srbije koja istovremeno ulaže u privredu, ljude, životnu sredinu i prirodne resurse.

Upravo zbog toga danas simbolično poručujemo – „Igraj za vodu“. Jer sve što gradimo, sve nasipe koje jačamo, sve obale koje uređujemo, sve projekte koje realizujemo i sve sisteme koje razvijamo radimo zbog budućih generacija. Želimo da deca koja su danas ovde sutra žive u bezbednijoj, zelenijoj i uređenijoj Srbiji.

Foto: Srbijavode

Akcija „Igraj za vodu“ nije samo obeležavanje Međunarodnog dana reke Save. To je poruka da se o budućnosti ne govori sutra, već da se ona gradi danas.

Čuvajući Savu, čuvamo Beograd. Čuvajući naše reke, čuvamo Srbiju. A ulažući u vode, ulažemo u budućnost naše dece.“

Poseban deo programa bilo je svečano puštanje balona sa porukom:

Foto: Srbijavode

„IGRAJ ZA VODU – ČUVAJ REKE, ČUVAJ BUDUĆNOST“

Nakon toga, učesnici su posetili Kulu Beograd i vidikovac „360 Observation Deck“, odakle su imali priliku da sa najviše tačke u Srbiji sagledaju tok reke Save i njeno ušće u Dunav, kao i da čuju zanimljivosti o vodama Srbije i aktivnostima koje se sprovode na njihovom očuvanju.

Događaj su organizovale „Srbijavode“ d.o.o., uz podršku Belgrade Waterfront-a, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštine Savski venac.

„Srbijavode“ će i ubuduće nastaviti sa aktivnostima usmerenim ka podizanju svesti o značaju voda, očuvanju rečnih ekosistema i edukaciji mladih o zaštiti životne sredine.

Foto: Srbijavode

Ovakve aktivnosti imaju poseban značaj u susret specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd, koja će Srbiji pružiti priliku da se predstavi kao zemlja posvećena održivom razvoju, očuvanju prirodnih resursa i unapređenju kvaliteta života. Reka Sava, kao jedan od najvažnijih prirodnih simbola Beograda, imaće značajnu ulogu u predstavljanju prestonice milionima posetilaca iz celog sveta.

Kroz edukaciju mladih, ulaganja u vodoprivrednu infrastrukturu i očuvanje rečnih ekosistema, Srbija već danas gradi temelje vrednosti koje će biti u fokusu EXPO 2027 – odgovornost prema prirodi, održivost i stvaranje boljeg okruženja za buduće generacije. Upravo zato su projekti i inicijative usmereni na zaštitu voda i uređenje priobalja važan deo šire vizije razvoja Beograda kao modernog, zelenog i otvorenog grada.

Reka Sava ima izuzetan značaj za Beograd, ne samo kao prirodni resurs i simbol grada, već i kao važan deo njegove infrastrukture, razvoja i kvaliteta života. Projekti koji se sprovode na uređenju i zaštiti reke Save doprinose većoj bezbednosti od poplava, unapređenju vodoprivredne infrastrukture, očuvanju životne sredine i stvaranju uređenijeg i pristupačnijeg priobalja za sve građane.

Ovi projekti imaju dugoročan značaj za svakog Beograđanina, jer obezbeđuju bolje uslove za život, rekreaciju i boravak uz reku, kao i za dalji privredni i turistički razvoj prestonice. Istovremeno, uređena i očuvana Sava predstavlja važan resurs za brojne posetioce Beograda, doprinoseći prepoznatljivosti grada i njegovoj povezanosti sa prirodnim okruženjem.

Kroz kontinuirana ulaganja u uređenje rečnih obala, zaštitu voda i razvoj savremene vodne infrastrukture, stvaraju se uslovi za održiv razvoj Beograda i očuvanje reke Save za buduće generacije.