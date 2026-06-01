Slušaj vest

Tradicionalna Memorijalna 27. jedriličarska regata "Zoran Radosavljević" održana je tokom vikenda na Savskom jezeru i reci Savi u Beogradu uz podršku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Na memorijalu organizovanom u čast pasioniranog jedriličara i pilota-majora Zorana Radosavljevića, pripadnika 127. lovačke avijacijske eskadrile Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Jugoslavije, koji je herojski poginuo braneći otadžbinu tokom NATO agresije 26. marta 1999. godine, ove godine učestvovalo je čak 76 jedrilica.

Tokom oba dana memorijala, na Savskom jezeru takmičili su se najmlađi jedriličari, uzrasta do 14 godina, u klasi "optimist", dok su se iskusniji jedriličari nadmetali u klasama ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, "krstaš" i "mikro" na regatnom polju reke Save, između Ade Međice i Novog železničkog mosta.

1/4 Vidi galeriju Memorijalna 27. jedriličarska regata "Zoran Radosavljević" Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Pobednik ovogodišnje "Zokijeve regate" u klasi "optimist" je Marko Atić iz kluba "Palić". U klasi "krstaš" pobedio je Miloš Dobrosavljević iz kluba "Ada", dok je u rangu "mikro" prvo mesto pripalo Đorđu Pozniću, Viktoru Goluboviću i Petru Jovanoviću iz kluba "Šarlo". U klasi ILCA4 pobedu je odneo Sava Radibratović iz kluba "Sava", a u rangu ILCA6 prvo mesto pripalo je Vladimiru Vrebalovu iz kluba "Zemun", dok u klasi ILCA7 najbolji je bio Luka Minić iz kluba "Gemaks".

Snežana Radosavljević Mažibrada, sestra poginulog pilota i jedriličara Zorana Radosavljevića, naglasila je da je veoma zadovoljna što jedriličari duže od četvrt veka jedre u Zoranovu čast, ali i što Ministarstvo odbrane to podržava.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- Danas nam je ovde brod Rečne flotile, juče je vojska poslala helikopter, takmičenju je prisustvovao i zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO brigadni general Novica Gogić, bio je tu i jedan od pripadnika 101. lovačko avijacijske eskadrile. Naročito mi je drago što su tu i kadeti Vojne akademije, jer su oni budućnost Vojske Srbije - naglasila je Snežana Radosavljević Mažibrada.

Pripadnici Rečne flotile i Vojne hitne pomoći i ove godine obezbeđivali su regatna polja, dok su kadeti Vojne akademije pružali podršku u organizaciji događaja. Na jedrilici te visokoškolske ustanove Univerziteta odbrane takmičili su se i oficiri Rečne flotile.

U znak sećanja na svog kolegu pilota-majora Radosavljevića pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i PVO pružili su podršku učesnicima regate tokom prvog takmičarskog dana naletom helikoptera H-145M iz sastava 890. mešovite helikopterske eskadrile, 204. vazduhoplovne brigade.