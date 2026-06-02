Sedamnaestogodišnji mladić teško je povređen u napadu nožem koji se prošle nedelje dogodio u autobusu na liniji 302 u Grockoj. Prema dostupnim informacijama, za napad je osumnjičen njegov vršnjak, koji je ubrzo nakon incidenta uhapšen. Povređeni tinejdžer nalazi se u teškom stanju, dok okolnosti ovog slučaja istražuje Više javno tužilaštvo u Beogradu.

O tome kako sprečiti maloletnike da postanu izvršioci najtežih krivičnih dela, za "Crnu hroniku" govorila je psiholog Ivana Ćirić.

Zašto raste maloletničko nasilje

Ivana Ćirić objašnjava da porast slučajeva u kojima maloletnici čine najteža krivična dela treba posmatrati kroz više povezanih faktora, pre svega porodično okruženje, društvo i ulogu obrazovnog sistema.

- Glavna stvar jeste kako su ta deca rasla i u kakvom porodičnom okruženju. Porodica je ta koja u najvećoj meri formira dete. Ako je dete odrastalo u agresivnim okolnostima, ono takav način ponašanja prihvata kao normalan i to postaje njegov referentni okvir, pa često bira i slična društva. Zatim prelazimo na sledeći nivo, a to je okruženje u kojem dete bira svoje društvo i pripadnost određenim grupama, što dalje utiče na način njegovog funkcionisanja i razvoj u periodu adolescencije. Naravno, škola je važan medijum koji bi trebalo da prepozna da li kod deteta postoje agresivne reakcije ili nedostatak empatije i da, u saradnji sa roditeljima i okruženjem, doprinese rešavanju tih problema. U tome važnu ulogu imaju i psiholozi i pedagozi, kako bi se sve na vreme uočilo i kako bi se došlo do prevencije u ranom periodu razvoja, da bi se kasnije moglo očekivati da će dete biti adaptirano i prihvaćeno od vršnjaka, a ne da ostane u negativnom obrascu ponašanja - kaže Ćirić.

Ivana Ćirić

Prevencija maloletničke delinkvencije kroz školu, porodicu i sport

Ivana Ćirić smatra da je ključ u borbi protiv maloletničke delinkvencije prevencija, koja mora da se sprovodi sistemski kroz više nivoa, pre svega u školama, kroz radionice, uključivanje dece u sport i aktivno učešće roditelja.

Kada je reč o postupanju sa maloletnim počiniocima krivičnih dela, ona objašnjava da je procedura drugačija nego kod odraslih i da se poseban akcenat stavlja na vaspitne mere, kao i rad vaspitnih centara i domova. Međutim, ukoliko je reč o adolescentima koji su napunili 18 godina, tada se prema njima postupa u skladu sa krivičnim zakonom koji se primenjuje na punoletna lica.

