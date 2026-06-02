Uštedite 20€, a lečenje platite i do 10.000€: Evo koliko zaista košta lečenje u Grčkoj, Turskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj
Letnja sezona polako se zahuktava, a pojedini turisti iz Srbije već su pohrlili na svoje omiljene destinacije.
Ipak, neki od njih svesno rizikuju odlazeći bez putnog osiguranja, ne sluteći da običan pregled zbog temperature ili uganuće zgloba u Grčkoj, Turskoj ili Egiptumože da ih košta više nego ceo aranžman!
Kurir je istražio koliki su realni troškovi lečenja u inostranstvu i zašto se "ušteda" od dvadesetak evra za putno osiguranje može pretvoriti u dug od nekoliko hiljada evra.
Cene polisa putnog osiguranja su šarenolike, a zavise od destinacije, trajanja putovanja i visine osigurane sume.
Recimo, za tročlanu porodicu cene zdravstvenog osiguranja za 10 dana u Grčkoj kreću se od 3.222 do 12.380 dinara, dok bi četvoročlanu porodicu putno osiguranje koštalo od 3.300 pa do 13.495 dinara.
Cene individualnog putnog osiguranja za 10 dana letovanja kreću se od 1.550 do 6.150 dinara.
Lečenje u Grčkoj
Kada se nađete u Grčkoj bez osiguranja, običan odlazak kod lekara opšte prakse može vas koštati od 40 do 180 evra.
Situacija postaje znatno skuplja ukoliko vam zatreba hitna pomoć ili hitan prijem, gde se cene kreću od 150 do vrtoglavih 800 evra.
Ni boravak u bolnici nije ništa povoljniji, pa se tako jedan bolnički dan naplaćuje između 150 i 500 evra.
Rendgen i osnovna dijagnostika koštaju između 30 i 160 evra, dok se pregled kod lekara specijaliste tarifira od 50 do 250 evra. Na sve to treba dodati i lekove na recept koji, u zavisnosti od terapije, koštaju od 3 do 20 evra.
U najgorem scenariju, troškovi lečenja u Grčkoj za turistu koji nema polisu osiguranja mogu dostići čak 2.140 evra.
Turisti iz Srbije kod lekara u Grčkoj najčešće završe zbog preloma, repiratornih bolesti, opekotina od sunca, toplotnog udara i ujeda meduza.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić ističe za Kurir da je odlazak na letovanje bez putnog zdravstvenog osiguranja krajnje neodgovoran potez koji turiste može koštati čitavo bogatstvo.
On je izneo i tačne računice koje pokazuju koliki je finansijski rizik u pitanju.
- Putno zdravstveno osiguranje po jednoj osobi za 11 dana, sa pokrivenošću troškova do 30.000 evra, u proseku košta oko 2.000 dinara. Sa druge strane, porodična polisa za dve odrasle osobe i dvoje dece iznosi negde oko 4.500 dinara. Sve te polise imaju pokriće do 30.000 evra, dok samo jedan banalan pregled, na primer kada se prehladimo na moru, košta izmedu 100 i 120 evra, i to bez troškova lekova - objasnio je Seničić.
On naglašava da polisa pokriva čak i troškove u apoteci, što mnogi putnici ne znaju.
- Kod polisa je takođe bitno da ljudi znaju da mogu da naplate čak i troškove lekova, ukoliko naravno sačuvaju račun iz apoteke i ukoliko izveštaj lekara potvrđuje tu terapiju. Kada govorimo o ozbiljnijim povredama, poput lomova ruku i nogu, ili o ozbiljnim stanjima kao što su moždani i srčani udari, troškovi lečenja se kreću od 10.000 evra pa sve do potpunog iscrpljenja polise. Samo jedan bolnički dan košta od 250 do 550 evra, u zavisnosti od dijagnostičkih procedura. Zato je potpuno neodgovorno krenuti na put bez uplaćenog osiguranja - zaključuje sagovornik.
Lečenje u Crnoj Gori
Troškovi lečenja u Crnoj Gori, gde takođe letuje veliki broj Srba, nešto su niži, ali i dalje mogu ozbiljno da isprazne novčanik.
Osnovni pregled kod lekara opšte prakse košta od 30 do 60 evra, a pregled kod specijaliste od 40 do 80 evra.
Najskuplja stavka je bolnički dan koji košta od 80 do 250 evra. Ukoliko vam zatreba hitna pomoć ili hitan prijem, računajte na trošak između 50 i 200 evra, dok sam prevoz kolima hitne pomoći košta do 50 evra.
Dodatne dijagnostičke procedure, poput rendgena, koštaju od 20 do 60 evra, a lekovi na recept su u rasponu od 3 do 15 evra.
Ukoliko se javi zubobolja, hitna stomatološka intervencija će vas koštati izmedu 30 i 80 evra. Kada se sve sabere, najgori mogući scenario bez osiguranja u Crnoj Gori može vas koštati ukupno 795 evra.
Srpski turisti u Crnoj Gori najčešće odlaze lekaru zbog ujeda insekata, opekotina od sunca, stomačnih problema, kao i povreda na plaži.
Bolnički dan u Turskoj košta između 100 i 400 evra. Ukoliko vam zatreba hitna pomoć ili hitan prijem u bolnicu, trošak je od 50 do 300 evra, dok se sam prevoz sanitetskim vozilom naplaćuje do 100 evra. Pregled kod lekara opšte prakse košta od 15 do 80 evra, a specijalistički pregledi od 30 do 100 evra.
Osnovna dijagnostika, poput rendgena, košta između 20 i 80 evra. Lekovi na recept su u Turskoj nešto povoljniji i koštaju od 1 do 5 evra. U najgorem mogućem scenariju, ukupan iznos koji biste morali da platite iz sopstvenog džepa u Turskoj može dostići 1.215 evra.
U Turskoj se naši turisti lekarima najčešće obraćaju zbog preloma i povreda, ali su veoma česti i problemi sa stomakom poput gastroenteritisa i trovanja hranom, kao i posledice jakog sunca (opekotine i dehidratacija).
Pojedini Srbi rado letuju u Hrvatskoj gde pregled kod lekara opšte prakse košta od 40 do 100 evra, dok je hitan prijem najskuplja stavka i iznosi između 100 i 530 evra. Bolnički dan se plaća od 150 do 500 evra, a prevoz hitne pomoći do 100 evra. Za pregled specijaliste treba izdvojiti od 60 do 150 evra, dok rendgen košta između 25 i 80 evra. Hitna popravka zuba košta od 40 do 120 evra, a lekovi su od 5 do 25 evra. U najgorem slučaju, trošak bez osiguranja dostiže 1.605 evra.