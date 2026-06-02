Bolnički dan u Turskoj košta između 100 i 400 evra. Ukoliko vam zatreba hitna pomoć ili hitan prijem u bolnicu, trošak je od 50 do 300 evra, dok se sam prevoz sanitetskim vozilom naplaćuje do 100 evra. Pregled kod lekara opšte prakse košta od 15 do 80 evra, a specijalistički pregledi od 30 do 100 evra.

Osnovna dijagnostika, poput rendgena, košta između 20 i 80 evra. Lekovi na recept su u Turskoj nešto povoljniji i koštaju od 1 do 5 evra. U najgorem mogućem scenariju, ukupan iznos koji biste morali da platite iz sopstvenog džepa u Turskoj može dostići 1.215 evra.

U Turskoj se naši turisti lekarima najčešće obraćaju zbog preloma i povreda, ali su veoma česti i problemi sa stomakom poput gastroenteritisa i trovanja hranom, kao i posledice jakog sunca (opekotine i dehidratacija).