Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom zahvatilo je danas u popodnevnim satima grad Čačak, upravo kako je prethodno najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). Za kratko vreme ulice su se našle pod velikom količinom vode, dok su jaki udari vetra dodatno otežavali kretanje građanima.

- Ovo je neverovatno, bukvalno ti ništa nije pomagalo da se skloniš sa ove vetrometine. Kiša je padala ukoso, a vetar je nosio sve pred sobom. Retko se viđa ovako nagla promena vremena - rekao je jedan Čačanin za RINU.

Prema poslednjim informacijama sa terana, pojedini delovi grada su ostali i bez struje.

Kako se deli društvenim mrežama, vetar je uspeo da odvali deo stabla, koji je pao u dečiji park kod Železničke stanice, u Čačku.

Na auto-putu Miloš Veliki ne vidi se prst pred okom

Nevreme nije zaobišlo ni auto-put Miloš Veliki, gde su vozači imali ozbiljnih problema zbog smanjene vidljivosti.

U pojedinim deonicama kiša je bila toliko intenzivna da se, prema rečima očevidaca, “prst pred okom nije video”, zbog čega je saobraćaj bio usporen.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni dok traje nestabilno vreme.

Na teritoriji opštini Arilje tokom dana padao je i jak grad, a informacija o šteti u voćnjacima, pre svega u mainjacima u selu Vrane još uvek nema.

Crni oblaci su se nadvili i nad Trstenikom i Kraljevom.

RHMZ popalio alarme

RHMZ upalio je alarme zbog nevremena čiji prvi veći udar se očekuje već od 14 časova kada će olujni razvoji zahvatiti celu Vojvodinu i približiti se Beogradu.

Novi Sad, Šabac i Inđija u tom periodu biće najviše pogođeni jakim padavinama.

U galeriji ispod pogledajte radarske snimke sa sajta Vreme i radar, koji pokazuju kako se nevreme kreće ka Srbiji i širi se od severozapada preko cele zemlje. Na dnu svake slike piše satnica.

Podsetimo, upozorenje RHMZ na grmljavinske nepogode na snazi će biti od danas, 1. juna pa sve do 4. juna.

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme - upozorava RHMZ.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenje jedan do dva časa unapred.

Na snazi je i narandžasti meteoalarm zbog sledećih opasnosti:

- Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima - upozorava RHMZ.

Oluja zahvatila celu Srbiju!

Kako je najavljeno, danas u 15 časova olujni razvoji zahvatiće maltene celu Srbiju, osim juga i jugoistoka zemlje. Posebno na udaru biće prestonica Srbije!

Prema pisanju domaćeg meteorološkog sajta "Hailz Srbija" nestabilne atmosfere danas popodne nalaziće se pretežno u centralnom delu Srbije. Tačno u 16 časova upravo ovaj deo naše zemlje biće na udaru nestabilne atmosfere.

U narednih sat vremena, u 17 časova, nevreme juri ka jugu i jugoistoku Srbije. Posebno biće pogođeni Majdanpek, Bor, Kruševac, Valjevo, Novi Pazar, Pirot, navodi Blic.

Prvi snimci grada u Srbiji

Danas je u Prijepolju lila kiša kao iz kabla, a potom je udario i grad!

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Slično vreme nastaviće se i u utorak, 2. juna, kada će i dalje biti promenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Temperature će ostati u sličnim okvirima, sa maksimalnim vrednostima do 29 stepeni.

U sredu i četvrtak se takođe očekuje nestabilan period sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prema najavama RHMZ, potpuna stabilizacija vremena i prestanak padavina očekuju se tek od petka 5. juna, kada će uslediti sunčaniji i stabilniji period.