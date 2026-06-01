Slušaj vest

Nova generacija mladića i devojaka koji su se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka danas je primljena u centre za osnovnu obuku Vojske Srbije.

Po dolasku u kasarne u Somboru, Valjevu i Leskovcu, mladi vojnici junske generacije su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i vojnu opremu i potom su raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.

Vojnici će se u narednih mesec i po dana u centrima za osnovnu obuku osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno unapređujući svoju fizičku sposobnost.

Nova generacija vojnika stigla u kasarne Foto: Vojska Srbije

Zatim sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti za koje su regrutovani, dok će drugi period vojnog roka provesti u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za kolektivne zadatke i biti aktivno uključeni u realizaciju redovnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.

Vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoModernizovane haubice u akciji: Artiljerci na „Karapandži“ unapređuju preciznost i brzinu dejstva (FOTO)
Vojska Srbije sprovodi obuku na poligonu Karapandža
DruštvoVojni rok se vraća - 75 dana discipline, terena i ljubavnih drama: Detaljno objašnjenje šta sve čeka regrute u kasarnama, prava i obaveze
Mladić sa telefonom se sprema za vojsku
DruštvoZajednička obuka artiljeraca Vojske Srbije i Oružanih snaga Azerbejdžana (FOTO)
mco_1897_1761226542.jpg
PolitikaOBAVEZNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA VAŽNA KOMPONENTA ODBRANE! Analitičari: Srbija šalje poruku odvraćanja svim svojim neprijateljima
0605-foto-ministarstvo-odbrane-3.jpg