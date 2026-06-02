Ministarstvo odbrane raspisalo je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u radni odnos na neodređeno vreme u Vojnomedicinsku akademiju Uprave za vojno zdravstvo.

Konkurs je raspisan za radna mesta zdravstvene struke, kao i logističkih i drugih profila neophodnih za funkcionisanje ove ustanove.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na konkurs do 30. juna. Pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje se prijavljuju. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto.

Izborni postupak sprovodi se samo među kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. U procesu selekcije vrednovaće se prosek ocena sa nivoa obrazovanja predviđenog za radno mesto, rezultati psihološke procene, razgovora sa kandidatima, kao i medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Otvoren konkurs za prijem medicinskog i nemedicinskog osoblja u Upravi za vojno zdravstvo Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic, Darimir Banda/MC Odbrana

Probni rad u trajanju od šest meseci obavezan je za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.



Ministarstvo odbrane otvara vrata stručnim i odgovornim ljudima koji žele da svoje znanje, iskustvo i humanost usmere ka radu u sistemu vojnog zdravstva zasnovanom na odgovornosti i predanosti. Ovo je prilika da postanete deo tima koji svakodnevno doprinosi očuvanju zdravlja i pružanju vrhunske medicinske nege svim građanima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Ulica Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs – za radno mesto pod rednim brojem ___“.