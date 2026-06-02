U Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici danas je održana svečanost povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, Dana policije i krsne slave Svete Trojice – Duhova, tokom koje je svečanu zakletvu položilo 53 novoprimljena pripadnika MUP-a.

Novi policijski službenici i vatrogasci-spasioci zakleli su se da će svoje dužnosti obavljati časno, odgovorno i u interesu građana, nakon čega su zvanično stupili u službu.

Povodom ovog značajnog datuma, na gradskom trgu organizovana je i izložba policijske i vatrogasne opreme, koja je privukla veliki broj građana. Posetioci su imali priliku da izbliza vide patrolna vozila, saobraćajne motocikle, vatrogasna vozila, specijalizovana vozila Interventne jedinice policije, dronove, kao i forenzičku i drugu opremu koju pripadnici MUP-a koriste u svakodnevnom radu.

Načelnik Odeljenja policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici Aleksandar Bandulaja istakao je da je Dan policije prilika da se oda priznanje svim pripadnicima službe, ali i da novi službenici preuzmu odgovornost za posao koji ih očekuje.

– Danas je zakletvu položilo ukupno 53 policijska službenika koji će već od danas, odnosno od sutra, nastaviti da obavljaju policijske poslove u svojim organizacionim jedinicama – rekao je Bandulaja.

Prema njegovim rečima, među novim pripadnicima Ministarstva nalaze se službenici kriminalističke, saobraćajne i policije opšte nadležnosti, granične policije, ali i vatrogasci-spasioci.

53 nova pripadnika MUP-a stupila u službu u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/Dijana Šćekić

– Njihov zadatak biće da svojim radom doprinesu bezbednosti građana i očuvanju javnog reda i mira – poručio je Bandulaja.

Među onima koji su danas položili zakletvu bio je i Aleksandar Provči iz Policijske ispostave Sremska Mitrovica, koji je istakao da će svoj posao obavljati savesno i profesionalno.

– Trudiću se da časno i odgovorno obavljam policijski posao, da pomažem građanima i doprinesem njihovoj bezbednosti – rekao je Provči.

Zakletvu je položio i Siniša Cvetković iz Rume, zaposlen u Vatrogasno-spasilačkom vodu Ruma.

– Nadam se da ću uvek biti na raspolaganju ljudima kada se nađu u nevolji. Kada svi beže od opasnosti, mi dolazimo da spasavamo i pružimo pomoć – rekao je Cvetković.

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na događaje iz 1862. godine, kada je srpska žandarmerija na Duhove odigrala značajnu ulogu tokom sukoba kod Čukur-česme i prilikom turskog bombardovanja Beograda.