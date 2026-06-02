Izgradnja novog glavnog voda vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica – Milekić salaš odvija se planiranom dinamikom, a završetak radova očekuje se do 21. jula. Reč je o investiciji vrednoj oko 60 miliona dinara koja bi trebalo da donese značajno stabilnije vodosnabdevanje fruškogorskim selima i vikend naseljima.

Na trasi budućeg vodovoda već su završena dva podbušenja ispod asfaltnih saobraćajnica, kao i jedno ispod auto-puta. Izvršeno je i provlačenje polietilenskog cevovoda prečnika 250 milimetara kroz zaštitnu čeličnu cev, čime su stvoreni uslovi za nastavak radova prema Milekić salašu i dalje ka naseljima Veliki Radinci, Bešenovo, Šuljam i delu vikend naselja Bešenovački Prnjavor.

Do sada je ugrađeno oko 800 metara nove vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok se istovremeno gradi i buster stanica, koja će imati ključnu ulogu u obezbeđivanju dovoljnog pritiska vode za više delove Fruške gore.

U JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica ističu da je reč o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u oblasti vodosnabdevanja na području grada.

– Ovo je veoma zahtevan projekat koji realizujemo u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Ministarstvom za javna ulaganja i Gradom Sremska Mitrovica. Cilj je da se obezbede veće količine vode za Fruškogorje, ali i dodatna sigurnost postojećeg sistema vodosnabdevanja. U slučaju eventualnih kvarova ili havarija, moći ćemo paralelno da koristimo oba voda, što će omogućiti stabilnije snabdevanje stanovništva – izjavio je Dragan Despotović, vršilac dužnosti direktora JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica.

Prema njegovim rečima, novi sistem biće od posebnog značaja tokom letnjih meseci kada je potrošnja vode najveća, a potrebe stanovništva i vikendaša znatno povećane.

Završetkom projekta stanovnici Velikih Radinaca, Bešenova, Šuljma, Bešenovačkog Prnjavora, kao i drugih delova Fruške gore, dobiće pouzdanije i sigurnije vodosnabdevanje, što predstavlja jedan od ključnih preduslova za dalji razvoj ovih naselja.

Radovi bi, prema planu, trebalo da budu okončani do 21. jula ove godine.

