Slušaj vest

Iz udruženja "Krov nad glavom" saopštili su da je tokom izvršenja došlo do fizičkog sukoba, guranja, obaranja na pod i upotrebe suzavca, dok porodica tvrdi da izvršitelj nije uvažio prigovor trećeg lica niti predlog za odlaganje postupka.

Nakon incidenta, Saška T. je pokušala da od izvršitelja zatraži objašnjenje, ali, kako kaže, umesto odgovora naišla je na zatvorena vrata, o čemu je govorila u svojoj potresnoj ispovesti za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Saška T. tvrdi da je 26. maja, ujutru, oko devet časova, pokušala da izađe ispred kuće i baci đubre, kada je na kraju ulice primetila parkirano vozilo sa tri nepoznata muškarca, za koje kaže da su povezani sa postupkom izvršenja.

- Rekli su mi da će sada da snimaju kako nas izbacuju, da ovo više nije moja adresa i da će me oni izbaciti. Odmah je došlo do udarca, bila sam u šoku i nisam mogla da se odbranim. Moja deca su to čula, istrčala su napolje i nastao je haos. Mlađu ćerku su vukli, razvlačili za kosu i odvukli je nekoliko kuća dalje, sve dok je nije spasila komšinica - navodi Saška T.

Saška T. Foto: Kurir Televizija

Ona tvrdi i da su na lice mesta došla službena vozila, među kojima i vatrogasna i veterinarska služba, iako, kako kaže, za tim nije bilo potrebe.

- Više puta sam kontaktirala izvršitelja N. P. koji mi je rekao da je ovo završeno, da nemam više gde da se vraćam i da je kuća prodata - navela je.

Ona ističe da se, prema njenim rečima, radi o dugovanju bivšeg supruga i da ona i njene ćerke smatraju da su treća lica u postupku, kao i da bračna tekovina nije pravosnažno razrešena.

- Mi smo ovde 23 godine, ovo je naš dom i borimo se da to dokažemo na sudu. Ovo je za mene nepravda i osećaj da smo ostale potpuno nezaštićene - zaključila je ona.

Pravni i elementi

Govoreći o ovom slučaju za emisiju "Redakcija", sa pravne strane, govorio je Nemanja Milošević, advokat.

- Mi imamo sada, nažalost, jednu vremensku situaciju u kojoj se izvršenja odvijaju u periodu koji može da traje i godinu, šest meseci ili dve godine i slično. Međutim, pre toga imate 10, 20 godina tokom kojih se ništa ne utvrđuje između bračnih partnera - šta je čije. Postupci u smislu tih odluka bi trebalo biti znatno brži, odnosno da se imovina, ukoliko dođe do razvoda, brže deli, jer ako vidite da ne možete da imate zajedničku imovinu sa bračnim partnerom, morate institucionalno da krenete da to rešavate - kaže on.

Nemanja Milošević, advokat Foto: Kurir Televizija

Kako MIlošević ističe, konačan epilog će zavisiti od dokazivanja formalno-pravnih okolnosti i faktičkog stanja na terenu, koje će tek biti utvrđeno u narednom postupku.

- Pravne posledice u ovom slučaju zavise i od faktičke i od formalno-pravne situacije. Formalno-pravno, biće teško dokazati određene okolnosti, pre svega da li je on imao saznanja ili ne, i to će zahtevati konkretne dokaze. U formalno-pravnom smislu biće ključno da li se određene tvrdnje mogu dokazati, dok će s druge strane faktičko stanje utvrđivati svedoci - da li je neko zaista dolazio, da li je video da tu neko živi i slično. Treći aspekt je da li su lica koja tu borave imala prijavljeno prebivalište ili pravni osnov da tu žive. Sve će to biti predmet budućeg postupka i ostaje da se vidi kako će biti utvrđeno - kaže.

Zlatić dalje navodi da se godinama upozorava na probleme u zaštiti trećih lica u izvršnim postupcima, uz ocenu da nereagovanje može dovesti do eskalacije posledica.

- Nažalost, ovo je karakteristična situacija, izuzev naravno po ovom drastičnom nasilju koje se desilo 26. maja, ali ovo je situacija koja je naročito u Beogradu praktično svakodnevica. Godinama već upozoravamo da, ukoliko ne budemo rešavali problem potpune obespravljenosti trećih lica u izvršnom postupku, to će da eskalira. Kad to ne rešavate, na kraju se desi ono što smo videli 26. maja. To je posledica činjenice da se na položaj trećih lica u izvršnom postupku ne reaguje godinama kroz izmene zakona - kaže on.

Ivan Zlatić, član Združene akcije Krov nad glavom Foto: Kurir Televizija

- Saška je sama objasnila da trenutno vodi parnicu radi utvrđivanja bračne tekovine, odnosno šta pripada njoj, a šta bivšem suprugu. Gospodin N. P., javni izvršitelj, po zakonu nije dužan da čeka ishod te parnice, i on ne želi da čeka. I to je već postao standard među izvršiteljima - ta vrsta stava "ne zanima me sud, ja sprovodim izvršenje".

Znači, ne čeka se ishod postupka, nego se prodaje imovina, a šta će sud kasnije da utvrdi, to se njih, u praksi, ne dotiče. To je ogromna rupa u sistemu - prodaje se nešto za šta se u tom trenutku ne zna čije je, a naplaćuje se dug jedne osobe - za emisiju "Redakcija", objasnio je Zlatić.

03:31 "Ovo je postala svakodnevica - sistem godinama ne štiti treća lica u izvršnom postupku" rekao je Ivan Zlatić Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs