Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je nacionalnu platformu "Sajber straža", koja je predstavljena kao jedinstveno mesto za prijavu različitih oblika visokotehnološkog kriminala i informisanje građana o bezbednosti u digitalnom prostoru. Putem ove platforme građani su mogli da prijave sajber prevare, ali i da dobiju preporuke i savete za zaštitu na internetu.

Kako je navedeno, cilj projekta bio je unapređenje sajber bezbednosti u Srbiji i efikasnije postupanje nadležnih organa u slučajevima digitalnih zloupotreba. O detaljima funkcionisanja platforme i njenom značaju govorio je za Kurir televiziju Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku.

Već prvog dana stiglo više od 120 prijava o internet prevarama

Čučilović je istakao da je od početka rada platforme zabeležen veliki odziv građana.

- Platforma je od juče aktivna i dostupna svim građanima Republike Srbije. Uloga platforme je trojaka: pre svega edukativna, gde građani mogu da se informišu o najnovijim prevarama, kako da ih prepoznaju i šta da urade ukoliko su oštećeni. Zatim preventivna, jer omogućava razmenu informacija o prevarnim računima i zlonamernim internet adresama u realnom vremenu. Na kraju, reaktivna, jer građani mogu jednostavno da podnesu krivičnu prijavu ili dostave saznanja o izvršenom krivičnom delu iz oblasti visokotehnološkog kriminala. Tokom prvih 24 časa stiglo je preko 120 prijava - naveo je Čučilović.

On je dodao i da je moguće podneti anonimne prijave, u skladu sa zakonom, ukoliko građanin nije direktno oštećen, dok su za oštećena lica obavezni kontakt podaci radi vođenja postupka.

- U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku moguće je podneti anonimnu prijavu ili dostaviti informaciju ukoliko niste direktno oštećeni. Međutim, ukoliko ste oštećena stranka, zbog samog postupka potrebno je ostaviti određene kontakt informacije, jer postoje obavezna polja na platformi - objasnio je on.

Čučilović je ukazao i na najčešće oblike prevara sa kojima se građani suočavaju, navodeći da su investicione prevare trenutno najzastupljenije, kao i romantičarske prevare i zloupotrebe poslovne elektronske komunikacije.

- Danas je visokotehnološki kriminal izuzetno raznolik, ali dominiraju investicione prevare, gde se građani navode da ulažu u nepostojeće platforme ili kriptovalute. Tu su i romantičarske prevare, koje često ciljaju starije građane, kao i biznis imejl kompromis prevare koje pogađaju firme koje sarađuju sa inostranstvom, gde se šalju lažne informacije o promeni računa za uplate - naveo je Čučilović.

Govoreći o otkrivanju počinilaca, on je naglasio da se radi o složenim i dugotrajnim istragama koje zahtevaju međunarodnu saradnju.

- Visokotehnološki kriminal je po pravilu međunarodni i organizovani kriminal. Neophodna je brza i efikasna međunarodna policijska saradnja. Ove istrage su dugotrajne i zahtevaju dobru koordinaciju sa partnerskim službama, ali i sa društvenim mrežama i pružaocima usluga širom sveta, jer kriminalci često koriste servise iz država koje ne sarađuju u dovoljnoj meri sa istražnim organima - zaključio je Čučilović.

