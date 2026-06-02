Mirisi gulaša, dobra atmosfera i bogat program i ove godine okupio je brojne posetioce u Prijevoru, gde je održana 12. Međunarodna Gulašijada.

Centar za negovanje tradicije je u saradnji sa udruženjem "Gulašijada 2014", MZ Prijevor, a pod pokroviteljstvom grada Čačka, organizovao tradicionalno takmičenje u pravljenju gulaša.

Manifestacija je održana u subotu, 30. maja, a obogaćena je kulturno umetničkim programom i sportskim igrama, čime je još jednom potvrđen značaj ovog događaja za očuvanje tradicije, druženje i promociju zajedništva.

Prema najavama organizatora, i ove godine stiglo je meso iz daleke Australije, pa se u kotlićima našlo i kengurovo meso. Najbolji majstori ukrstili su varjače, kuvali se gulaši od svinjetine, srnetine i junetine, a posetioci su dobili vrhunski ukusi i odličnu atmosferu.

U nadvlačenju konopca, obaranje ruku i nadvlačenje motke u sedećem položaju učestvovale su ekipe: Skanija 1, Skanija 2, Radiša i drugari, FK Ares, Prijevorci, Sekana, Štamparija Svetlost.

U višeboju su postignuti sledeći rezultati:

1. mesto je osvojila ekipa Skanija 2

2. mesto Skanija 1

3. mesto Radiša i drugari.

Veliku pažnju privuklo je i takmičenje u kuvanju gulaša, gde je prvo mesto osvojila je ekipa "Bik Ferdinand", drugo mesto ekipa " Ares" i treće mesto je pripalo ekipi "Kotlićki klan".

Organizatori ističu da su zadovoljni odzivom učesnika i posetilaca, kao i atmosferom koja je tokom celog dana vladala u Prijevoru.