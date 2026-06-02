Njegovo vozilo poslednji put je snimljeno na izlazu iz Požege ka Kosjeriću.
Društvo
REKAO DA IDE DA OPERE AUTO I NESTAO BEZ TRAGA: Ivan iz Požege nije se vratio kući, porodica moli za pomoć! Ako ste ga videli, pozovite 192!
Slušaj vest
Policija, porodica i prijatelji tragaju za Ivanom R. iz Požege koji je poslednji put viđen juče rano ujutru.
- Oko pola sedam je izašao i rekao da ide da opere kola, ja sam ga zvala i pitala da li se odmah vraća i rekao je da se vraća. Od tada mu se, međutim, gubi svaki trag, telefon mu je nedostupan, kaže za RINU njegova supruga.
Prema poslednjim navodima, njegovo vozilo poslednji put je snimljeno na izlazu iz Požege ka Kosjeriću.
Mole se građani da ako imaju bilo kakvu informaciju da jave najbližoj stanici policije.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši