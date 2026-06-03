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U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno vreme. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, navodi RHMZ.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni, uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do 4. juna, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Upozorenje za Beograd

Danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 18 stepeni, a najviša će biti oko 29.

Zbog najavljenih nepogoda, narandžasti meteo alarm će biti na snazi u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju i na zapadu Srbije, dok će u ostalim predelima na snazi biti žuti meteo alarm.

Foto: RHMZ