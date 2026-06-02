Tokom srdačnog i konstruktivnog razgovora razmatrano je stanje bilateralnih odnosa dve zemlje, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da Republiku Srbiju i Republiku Belorusiju povezuju tradicionalno prijateljstvo, međusobno poštovanje i bliskost dva naroda, zasnovani na zajedničkim istorijskim iskustvima, vrednostima i negovanju kulture sećanja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao institucija nadležna za očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova, zaštitu i održavanje ratnih vojnih memorijala i negovanje istorijskog pamćenja, ostaje otvoreno za razvoj saradnje sa Ambasadom Republike Belorusije u ovim oblastima. Tom prilikom iskazana je spremnost za zajedničko učešće u organizaciji i obeležavanju značajnih istorijskih datuma i godišnjica koje svedoče o prijateljstvu i bliskim vezama srpskog i beloruskog naroda.

Sagovornici su se saglasili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje kroz razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne politike i brige o osetljivim društvenim grupama.

Ministarka je posebno izrazila zahvalnost Republici Belorusiji na doslednom i principijelnom stavu po pitanju poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, kao i na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.

Na sastanku je istaknut značaj očuvanja istorijskog pamćenja kao temelja nacionalnog identiteta i međusobnog razumevanja naroda, uz zajedničku ocenu da su negovanje kulture sećanja i poštovanje žrtava stradanja važni preduslovi za izgradnju stabilne i sigurne budućnosti.

