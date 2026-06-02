VAŽNI ZA SRBIJU Macut: Država podržava stare i tradicionalne zanate
Premijer Đuro Macut izjavio je danas da država podržava stare i tradicionalne zanate i dodao da oni Srbiji nedostaju i da su idealna prilika da se naša zemlja na pravi način predstavi svetu.
- Mislim da je uručenje rešenja o podršci zanatlijama izuzetna prilika da se unapredi nešto što nedostaje kod nas, a to je obnavljanje zanatskog rada, ne samo starih i tradicionalnih zanata - rekao je Macut novinarima nakon dodele rešenja za podršku starim zanatima u Palati Srbije.
Macut je ocenio i da je potreban zanatski pristup životu uopšte u narednom periodu i da će to oplemeniti i živote ljudi.
- Ali što je mnogo bitnije i osposobiti ljude za samostalni rad, proširiti njihove zanatske manufakture, radionice, njihova mala i mikro preduzeća, i na taj način doprineti Srbiji da se na neki način predstavi svetu, ali i da opstane u ovom turbulentnom vremenu kada imamo mnogo proizvoda koji i ne opstaju dugo i koji su lošeg kvaliteta - rekao je premijer.
Macut i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručili su danas 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2026. godini, a premijer je izjavio da je Vlada za ovaj program izdvojila više od 13 miliona dinara.