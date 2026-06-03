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Letnje temperature ove godine stigle su i pre kalendarskog početka leta, a među najosetljivijim grupama na velike vrućine su bebe, čiji organizam još nije u potpunosti razvio mehanizme termoregulacije. Dragana Krstić iz Udruženja "Šansa za roditeljstvo" upozorava da roditelji posebno moraju da vode računa o hidrataciji, boravku na suncu i bezbednosti dece u kolicima i automobilima.

Sa porastom temperatura i početkom sezone letnjih vrućina, roditelji se sve češće pitaju kako da zaštite najmlađe od rizika koje donose tropski dani. Bebe su posebno osetljive jer njihov organizam još nije dovoljno razvijen da se efikasno izbori sa visokim temperaturama.

Dragana Krstić iz Udruženja "Šansa za roditeljstvo" izdvojila je jednu od najčešćih grešaka koju roditelji prave tokom leta.

- Prva pomisao je pelena preko kolica. To je jedan od glavnih saveta, ako ne i apel da se ta pelena ne stavlja preko kolica, zapravo zato što se ispod nje stvori efekat staklene bašte i bukvalno za par minuta može doći do 45 stepeni - upozorila je Krstićeva.

Kako ističe, umesto prekrivanja kolica, bebu treba zaštititi mrežicom protiv insekata koja omogućava strujanje vazduha, dok treba izbegavati i ćebad ili dodatne prekrivače.

Jedan od najvažnijih saveta odnosi se i na unos tečnosti.

- Važno je da se doji beba na zahtev, a deci koja koriste nemlečnu ishranu da im bude dostupna uvek sveža voda. To je ono što je ključno u ovim toplim mesecima - naglasila je gošća Jutarnjeg programa.

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Stručnjaci savetuju i da se izbegava boravak napolju u najtoplijem delu dana.

- Važno je da ne izlaze napolje između 12 i 17 časova i da ne budu direktno izložene suncu - rekla je Krstićeva, dodajući da roditelji treba da biraju hladovinu ili da koriste suncobrane prilikom šetnje.

Beba ne sme da ostane sama u automobilu ni minut!

Kada je reč o prvim znacima pregrevanja, jedan od najočiglednijih simptoma je crvenilo kože.

- Ako je vama toplo, bebi je još toplije zato što nema razvijenu termoregulaciju kože - objasnila je Krstićeva i preporučila laganu i široku odeću, bez nepotrebnih slojeva, napominjući da po visokim temperaturama bebama nisu potrebne ni čarapice.

Dragana Krstić posebno je upozorila na opasnost ostavljanja dece u automobilima, čak i nakratko: "Moramo zaista da vodimo računa, posebno kod velikih vrućina, šta radimo, gde ostavljamo dete i na minut-dva jer zaista može da bude opasno".

Takođe, ne savetuje da se bebe pre šestog meseca vode na more jer su duga putovanja kolima naporna za njih. Tokom leta, dodaje, neophodno je prilagoditi i dnevne aktivnosti.

- Moramo da se prilagodimo tako da sve obaveze izvršavamo onda kada je to s temperaturom moguće, dakle tokom prepodneva ili uveče - rekla je gošća RTS-a.

Na pitanje koliko tečnosti je potrebno deci tokom vrelih dana, Krstićeva naglašava da ne postoji univerzalna količina: „Prava mera zavisi od deteta, ali treba često nuditi vodu, recimo na 15 do 20 minuta detetu koje je na nemlečnoj ishrani“.

Zaključuje da su bebe u potpunosti zavisne od odraslih i da je upravo zato odgovornost roditelja ključna.

- Dete zavisi od nas, uvek, a posebno tako malo dete u ovakvim uslovima - poručila je Dragana Krstić.