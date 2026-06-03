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Dok se na Balkanu često raspravlja o razlikama, prošlosti, granicama i tome "ko je ko", jedna scena iz Frankfurta podsetila je mnoge na nešto mnogo jednostavnije i važnije - da ljubav ne pita za naciju, pasoš, veru ni poreklo.

Svadba mlade iz Hrvatske i mladoženje iz Srbije, zabeležena na video-snimku koji se širi društvenim mrežama, izazvala je lavinu emocija i komentara, ali ovog puta - gotovo isključivo pozitivnih.

Na Instagram nalogu "official.bih.srb.hr.cg" objavljen je snimak uz opis:

Foto: Instagram Printscreen/official.bih.srb.hr.cg

"Mlada iz Hrvatske i mladoženja iz Srbije. Dok na Balkanu pucamo od kompleksa i prepucavanja ko je ko i šta je šta, u Frankfurtu - svadba. Čestitke mladencima!"

A prizor je zaista bio poseban.

Ispred zgrade okupili su se svečano obučeni gosti kako bi dočekali mladence. U vazduhu se osećala praznična atmosfera, čuli su se trubači, pevalo se i slavilo, dok su se među okupljenima vijorile i srpska i hrvatska zastava - bez tenzija, bez teških reči, samo kao deo jednog velikog porodičnog dana.

Mladenci su, praćeni muzikom i nasmejanim gostima, krenuli ka automobilu, dok su ih okupljeni gosti veselo pratili.

Foto: Instagram Printscreen/official.bih.srb.hr.cg

Video je brzo prikupio veliki broj reakcija, a komentari su pokazali da mnogi u ovakvim pričama vide više od običnog venčanja - simbol zajedništva i nade da ljubav može da nadjača podele.

"Još samo fali da kum bude Bosanac", našalio se jedan korisnik.

Drugi je duhovito nastavio:

"Stari svat Slovenac, dever Makedonac i matičar Crnogorac - svi na okupu."

Foto: Instagram Printscreen/official.bih.srb.hr.cg

Mnogi su, ipak, u komentarima poslali ozbiljne i iskrene poruke podrške.

"Za normalnog čoveka nikakvo čudo. Nek vam je srećno mladenci", napisao je jedan korisnik.

"Što više mešanih brakova - manje imaju šansu da nas zavade opet", glasio je još jedan komentar koji je prikupio mnogo simpatija.

Neki su primetili i zanimljiv paradoks života u dijaspori:

"Preko se zovemo zemljacima i obradujemo se jedni drugima onoliko, a ovde..."

Možda upravo zato ovakve slike i izazivaju toliko pažnje - jer u vremenu kada su ljudi često opterećeni razlikama, podsećaju da su neke stvari ipak jače od svega. Ljubav, poštovanje i želja da se život deli sa nekim ne poznaju granice, niti zastave. A ako je suditi po prizorima iz Frankfurta, nekada je dovoljno samo nekoliko minuta snimka da podsete da među ljudima ipak ima mnogo više onoga što ih spaja nego onoga što ih deli.