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Građani koji su letovanje uplatili još u februaru, tokom sajamskih popusta, mogli su da prođu i do 20 odsto povoljnije. Ipak, i sad se za jul i avgust mogu naći nešto povoljnije opcije, pa četvoročlanu porodicu put i smeštaj na moru može izaći oko 1.000 evra!

Usred letnje sezone, četvorokrevetni apartman u Grčkoj može se naći za oko 700 evra, hotel u Bugarskoj za oko 1.000, dok dvoje odraslih s dvoje dece može letovati u Turskoj i za oko 2.000 evra!

Foto: Shutterstock

Grčka je tradicionalno najomiljenija destinacija srpskih turista, ali se ukupni troškovi znatno razlikuju u zavisnosti od mesta i vrste smeštaja.

U Paraliji najam četvorokrevetnog studija za 10 noćenja, sa sopstvenim prevozom, u julu i avgustu iznosi oko 700 evra. U Leptokariji se cene kreću od 760 do 900 evra, dok na Tasosu i u Sartiju dostižu od oko 900 do 1.200 evra.

Za porodice koje traže više komfora, hotelski smeštaj znatno podiže ukupnu cenu - hotel s tri zvezdice i polupansionom na Tasosu košta oko 2.200 evra, dok u Nikitiju na Sitoniji ide i do oko 2.700 evra.

Na sve to treba dodati i trošak prevoza, koji za put automobilom iznosi još oko 250 evra za gorivo i putarine.

Luksuz košta

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Kada je reč o Turskoj, najpovoljnija opcija je Alanja, gde se cene za četvoročlanu porodicu u hotelima u gradu kreću od 2.000 evra naviše. Najtraženija Antalijska regija, sa pet zvezdica i ultra ol-inkluziv uslugom i avionskim prevozom za porodicu košta 3.790 evra.

Za one sa skromnijim budžetom Bugarska je dobar izbor. U Sunčevom Bregu deset noćenja u hotelu sa dve zvezdice bez hrane košta od oko 1.049 evra, dok varijanta s doručkom iznosi oko 1.318 evra. Luksuzniji ol-inkluziv hoteli na oko 150 metara od mora dostižu i 2.766 evra.

Crna Gora Foto: Shutterstock

S druge strane, Crna Gora i dalje privlači turiste blizinom, ali cene nisu zanemarljive. Privatni apartmani u Budvi, Bečićima, Petrovcu ili Rafailovićima preko agencija kreću se od oko 100 evra po danu, što je oko 1.000 evra za 10 noćenja, dok se preko oglasa smeštaj može naći i za 35 do 50 evra dnevno.

Kako kaže Darko Asanović, vlasnik turističke agencije, geopolitička situacija ove godine uticala je na dinamiku rezervacija.

- U martu i aprilu došlo je do stagnacije zbog rata na Bliskom istoku. Mnogi su, posebno kad je Turska u pitanju, čekali razvoj situacije. Međutim, kako su krenuli prvi čarter-letovi, i interesovanje se vratilo na prethodni nivo. Mnogi su, međutim, propustili popuste za rane uplate, koji su išli i do 20 odsto u februaru, dok su sada aktuelne redovne cene - kaže Asanović.

Grčka ostrva hit

On dodaje da su srpski turisti ove godine posebno zainteresovani za grčka ostrva.

Foto: Shutterstock

- Skijatos je za oko 600 evra po osobi avionom, Krf i Zakintos su na sličnom nivou. Ako se bira hotel sa tri ili četiri zvezdice, cena ide na 800 do 900 evra po osobi, s tim da većina hotela nudi gratis smeštaj za decu do 12 godina, pa se za njih plaća samo avionska karta - objašnjava on.

Da su Grčka i Turska i dalje apsolutno dominantne među srpskim turistima, potvrđuje i Milan Lainović, vlasnik turističke agencije, koji ističe da Turska posebno privlači porodice zbog povoljnosti za decu.

Grčka Cena

Paralija (apartman) od 700 evra

Leptokarija (apartman) 760-900 evra

Tasos (apartman) 900-1.200 evrađ

Tasos (hotel 3*) oko 2.200

Nikiti (Sitonija, hotel 3*) oko 2.700

* četvoročlana porodica u julu i avgustu, sopstveni prevoz

Turska Cena

Alanja (autobuski prevoz) od 2.000 evra

Antalijska regija (hotel 5*, avionski prevoz) 3.790 evra

Bugarska Cena

Sunčev Breg (hotel 2*, sopstveni prevoz) 1.050 evra

Crna Gora

Najam apartmana 35-100 evra

- Antalijska regija je najbolja za porodicu i najbolje se i prodaje, jer postoje hoteli koji u standardnim sobama ne naplaćuju boravak deci čak do 14 godina. S druge strane, u Grčkoj imamo i destinacije poput vazdušne banje Lutraki, koja je fenomenalna i dosta povoljna, a nudimo je i autobusom i avionom. Avionom, s polupansionom u hotelu, cena je 650 evra po osobi, dok je autobusom 449 evra - kaže Lainović.

On dodaje da su i autobuski aranžmani za Tursku i dalje traženi.

- U Kušadasiju u julu deset noćenja s doručkom, autobuskim prevozom, košta 209 evra po osobi, ali to je više destinacija za parove. Za četvoročlanu porodicu tamo imamo ol-inkluziv varijantu autobusom za 2.000 evra - navodi on, uz napomenu da su još uvek dostupni i last minit aranžmani za jun po povoljnijim cenama.