Udruženje  "Pećanci za večnost" poziva građane da u nedelju 7. juna u 11.00 sati u hramu Svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi horizonti prisustvuju odavanju počasti Pećancima nastradalim od strane terorističke organizacije tzv. "oslobodilačke vojske kosova" ("ovk") i zločinačke NATO agresije na SRJ.

Podsetimo, u porti hrama Svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi horizonti podignut je spomeniK Pećancima stradalim tokom poslednjeg rata na Kosovu i Metohiji.

Spomenik je znak zahvalnosti i nezaborava poginulim građanima Peći.

Inicijator i organizator podizanja spomen obeležja je udruženje „Pećanci za večnost 1998-2003“ uz blagoslov Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija.

Krsno znamenje podignuto je donacijama oko 500 Pećanaca, a autor projekta je arhitekta prof. dr Gorica Bojović Ljubenov, koja je za simbol istakla prozor s Pećke patrijaršije, oblikovan perlama kao okamenjenim suzama koji datira iz 14. veka.

Građevinski nadzor bio je poveren inženjeru Saši Joksimoviću, a ceo kompleks je od granita uradio Zoran Manojlović iz Aranđelovca.

Na spomeniku su uklesana imena 167 ljudi koji su ubijeni 1998. i 1999. godine, kao i imena dece iz Goraždevca kod Peći koja su ubijena 2003. godine.

Na spomeniku se nalaze i imena ljudi koji nisu iz Peći, ali su poginuli na teritoriji pećke opštine.

Spomenik je posvećen i vojnicima pećkog garnizona koji su poginuli na braniku otadžbine za vreme agresije, kao i pripadnicima svih vera i nacija koji su stradali od zločinačkog NATO i terorističke tzv. "ovk".

