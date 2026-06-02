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Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru, od 20. maja do danas, 2. juna, poklonilo se više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

"S obzirom na izrazito zanimanje medija iz Srbije, okolnih zemalja, kao i iz inostranstva za broj vernika koji su se poklonili Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, obavezni smo da izvestimo da je od 20. maja u 20 časova do danas, 2. juna u 20 časova, kroz Hram Svetog Save na Vračaru, poklonivši se Pojasu Presvete Bogorodice, prošlo 576.793 vernika", saopštila je Informativna služba SPC.

Kako se navodi, ono što sprski patrijarh Porfirije ovim povodom ističe, jeste da je od broja vernika važnije to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog Zaveta u životu pravoslavnih Srba.