Nestabilna vremenska masa sa zapada Evrope stigla je do Slovenije i proširila se na jedan deo Hrvatske, gde su već zabeleženi pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar, posebno u priobalnim i severnim područjima.

Prema meteorološkim procenama, ovaj sistem se u narednim satima postepeno kreće ka istoku, odnosno ka teritoriji Srbije, gde se u popodnevnim i večernjim časovima očekuje pogoršanje vremenskih prilika sa kišom, pljuskovima i lokalnim grmljavinskim nepogodama.