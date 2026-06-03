POPALJENI ALARMI, BEOGRAD NA NAJJAČEM UDARU: RHMZ izdao hitna upozorenja zbog nevremena koje će danas protutnjiti kroz Srbiju (FOTO)
Kiša, pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak vetar očekuju se danas posle podne, uveče i tokom noći u većem delu Srbije, zbog čega je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na grmljavinske nepogode.
Posebno nestabilno vreme očekuje se na području Beograda, gde lokalno može pasti veća količina kiše za kratko vreme, uz pojavu grada i jakih udara vetra u zoni najintenzivnijih pljuskova.
Narandžasti meteoalarm danas je na snazi u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike.
Prema upozorenju RHMZ-a, pljuskovi i grmljavina koji se očekuju širom Srbije do 4. juna ponegde će biti praćeni gradom i količinom padavina većom od 20 milimetara za kratko vreme.
Nestabilna vremenska masa sa zapada Evrope stigla je do Slovenije i proširila se na jedan deo Hrvatske, gde su već zabeleženi pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar, posebno u priobalnim i severnim područjima.
Prema meteorološkim procenama, ovaj sistem se u narednim satima postepeno kreće ka istoku, odnosno ka teritoriji Srbije, gde se u popodnevnim i večernjim časovima očekuje pogoršanje vremenskih prilika sa kišom, pljuskovima i lokalnim grmljavinskim nepogodama.
Meteorolozi navode da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja vremenskih prilika.
Kurir.rs