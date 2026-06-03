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Kako je potpuno zdrava devojčica iz Beograda, Mina Popović, nakon jednog naizgled bezazlenog skoka i bola u nozi, dobila dijagnozu izuzetno retkog tumora? Odgovor na ovo pitanje njeni roditelji, Marija i Marko Popović, tražili su mesecima, a njihova herojska borba sa opakom bolešću ujedinila je ljude.

Iako nas je predivna Mina napustila samo dan pred svoj rođendan, njena neverovatna energija nastavlja da živi kroz plemenite projekte koje njeni roditelji ostvaruju u njenom voljenom selu Glogovac u Mačvi.

Foto: tv prva printscreen

Do dijagnoze skoro godinu dana

Sve je počelo kada je Mina skočila i osetila bol u nozi, koji bi se povremeno javljao, pa prolazio. Lutanje po lekarima i traženje dijagnoze trajalo je skoro godinu dana, jer niko nije mogao da pretpostavi da se iza simptoma koji podsećaju na običan rast i pubertet krije Ewing sarkoma, redak tumor kostiju.

"Izrasla je, pubertet... Sve su to sitnice za koje normalan čovek ne pomisli da može da bude nešto opasno po dete", priseća se tokom gostovanja na Prva TV njen otac Marko i upozorava da su tek nakon magnetne rezonance saznali ono najgore - da Mina boluje od Juingovog sarkoma (Ewing sarcoma).

Lavovska borba u Americi i kobni povratak bolesti

Foto: tv prva printscreen

Usledila je bitka za Minin život koja je trajala 14 meseci. Borba je nastavljena u Americi, na prestižnoj "Johns Hopkins All Children's" bolnici na Floridi, u zemlji gde je Marko inače radio i živeo. Ova neverovatna devojčica je opaki tumor pobedila čak dva puta!

"Svi u bolnici su slavili zbog toga i bili srećni", sa suzama navodi Marko.

Međutim, kada su pomislili da je kraj agoniji i kada su im ostale samo još dve hemoterapije do kraja lečenja, bolest se vratila. Treći put je, nažalost, bio koban.

Hrabra Mina je preminula 1. januara 2026. godine, samo dan pre svog rođendana, boreći se do samog kraja da taj dan i dočeka.

Osmeh koji nije silazio sa lica

Uprkos strašnoj bolesti i činjenici da od septembra u jednom trenutku nije mogla ni da ustane, Mina ni na tren nije gubila nadu niti skidala osmeh sa lica. Bila je puna ljubavi, tražila je dobro u svakom čoveku, obožavala je muziku i uvek je punila kuću prijateljima.

Foto: tv prva printscreen

"Pevala je, šalila se... Ni jednog momenta nije razmišljala o tome: 'Sad ću ja da umrem'. Ne! Ona je na svoj način uživala i tražila način da u svemu nađe ono dobro", svedoče njeni roditelji.

Kako kažu, svojom energijom i dobrotom spojila je sve nacije i vere. Za nju su se molili i pravoslavci, i katolici, i muslimani, i Jevreji, a svi su, u želji da pomognu, disali kao jedan.

"Srce za Minu" i učionica na otvorenom u Glogovcu

Kako bi sačuvali sećanje na svog anđela, Marija, koja je učiteljica, i Marko osnovali su udruženje "Srce za Minu".

Njihov cilj je da u saradnji sa Nurdor-om edukuju i pomognu roditeljima da na vreme prepoznaju simptome kako ne bi prolazili kroz istu agoniju. "Čim osetite najmanju sitnicu kod deteta, da boli, nemojte čekati", apeluju Popovići.

Zahvaljujući Mininoj velikoj ljubavi prema Mačvi i hajdučkom kraju, roditelji su odlučili da u selu Glogovac u Mačvi izgrade nešto predivno. U saradnji sa EU i beogradskim školama, u dvorištu Osnovne škole "Janko Veselinović" napravljena je učionica na otvorenom.

Svečano otvaranje je novembru, a Minin duh živeće kroz radionice, mađioničare, potragu za blagom i dečju graju.

1/8 Vidi galeriju Mina Popović umrla je od retkog tumora kostiju, ali roditelji se nadaju da će pomoći u edukaciji drugih o ovoj bolesti. Foto: tv prva printscreen

Dirljiva akcija: "Perlice hrabrosti"

Još jedna plemenita inicijativa koju porodica Popović pokreće su "Perlice hrabrosti". Ideju su doneli iz Amerike, a Marija objašnjava da će svako dete koje leži u bolnici dobiti po jednu perlicu za svaki proveden dan, za dobro ili loše jutro, svako vađenje krvi ili infuziju.

"To su psiholozi tamo uradili i videli da to pomaže deci da im misli odu sa nečeg drugog. Mina ih je nanizala, nažalost, mnogo, mnogo", dirljivo zaključuju roditelji, čija neverovatna snaga i ljubav prema ćerki sada menjaju živote druge bolesne dece u Srbiji.