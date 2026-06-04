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Građani su prijavili sve učestalije i izraženije alergijske reakcije nakon uboda komaraca, ali i drugih insekata poput pčela, osa i stršljena, pri čemu su najosetljivija bila deca. Kako je navedeno, ove pojave bile su povezane sa sezonom komaraca koja je već bila u toku, kao i sa promenama u okruženju koje su uticale na povećanu aktivnost insekata i učestalost uboda.

Detaljnije o tome zašto dolazi do ovakvih reakcija i kada je potrebno reagovati objasnila je alergolog profesorka doktorka Sanvila Rešković za Kurir televiziju.

KADA UJED KOMARCA POSTAJE OPASAN

Alergolog prof. dr Sanvila Rešković objasnila je da su reakcije na ubod komaraca bile posledica imunološkog odgovora organizma na proteinske antigene iz pljuvačke insekta, pri čemu su se simptomi kretali od lokalnih promena na koži do težih oblika alergije, koje mogu izgledati i dramatično.

- Poznato je da komarci, osim što su prenosioci različitih zaraznih bolesti, virusa, plazmodija i tako dalje, u svojoj pljuvačci, to jest ženke komarca, imaju određene proteinske antigene na koje organizam reaguje alergijskom reakcijom. Deca i mlađi ljudi jesu ugroženiji zbog tanje kože, međutim to ne bira uzrast. Može se javiti velika lokalna koprivnjača, a može celo telo biti zahvaćeno koprivnjačom. Vrlo retko se javlja anafilaktički šok, kao najteža alergijska reakcija na ubod insekta - objasnila je Rešković.

Ona je dodala da su kod pojedinih pacijenata bile moguće i prateće imunološke reakcije sa otocima limfnih žlezda i povišenom temperaturom, kao i da se u takvim slučajevima ne radilo o klasičnoj urtikariji.

- Moguća je jedna imunološka reakcija koja se sastoji iz velike urtike, otoka limfnih žlezda u okolini i male temperature, ali to nije klasična urtikarija, nego mi kažemo reakcija trećeg i četvrtog tipa preosetljivosti. Ovi najviše ugroženi pacijenti morali bi da imaju sa sobom EpiPen, odnosno JEXT, adrenalin autoinjektor koji mogu sami sebi ubrizgati u slučaju uboda. Takođe se preporučuje uzimanje antihistaminika tokom boravka u prirodi ili letovanja, i kod dece i kod odraslih - dodala je ona.

Alergolog Prof. dr Sanvila Rešković Foto: Kurir Televizija

Pčele, ose, stršljeni mnogo opasniji

Rešković je upozorila i da su znatno ozbiljnije reakcije bile vezane za ubode pčela, osa i stršljena, gde je dolazilo do težih alergijskih stanja sa gušenjem i gubitkom svesti, naglašavajući da je svaka naredna reakcija mogla biti još opasnija.

- Mnogo ozbiljnije i opasnije reakcije u proseku su na ubod pčela, osa i stršljena, gde alergijske osobe mogu imati tešku reakciju praćenu oticanjem, koprivnjačom, gušenjem i gubitkom svesti. Ta reakcija se teško kontroliše i svaki sledeći ubod može biti fatalniji od prethodnog, zbog čega te osobe moraju uvek imati JEXT autoinjektor kod sebe kada borave u prirodi - upozorila je Rešković.

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Prema rečima dr Rešković odmah se javite lekaru ako primetite:

izražene kožne promene širenje koprivnjače

Pored domaćeg komarca, leti često prete i oni koji prenose i groznicu Zapadnog Nila, virusnu infekciju koja se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca (najčešće iz roda Culex). Oko 80% zaraženih nema nikakve simptome, dok se kod ostalih javljaju povišena temperatura, glavobolja i malaksalost, a u težim slučajevima može doći do meningitisa ili encefalitisa.

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Kurir.rs

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