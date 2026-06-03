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Supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Tamara Vučić, sa sinom Vukanom, stajala je noćas u redu ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice.

Tamara i Vukan Vučić su satima čekali na ulazak u hram zajedno sa brojnim okupljenim vernicima.

- Ako ste samo pomislili da dođete, znači da ste već tu. Sabiramo se. Amin - napisala je Tamara uz snimak iz hrama na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je, iz manastira Vatoped na Svetoj gori, stigao 20. maja.

Do sada se ovoj svetinji poklonilo više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).