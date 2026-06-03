TAMARA VUČIĆ SA SINOM VUKANOM SATIMA ČEKALA U REDU: Supruga predsednika na poklonjenju Pojasu Presvete Bogorodice, poslala ovu poruku (VIDEO)
Supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Tamara Vučić, sa sinom Vukanom, stajala je noćas u redu ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice.
Tamara i Vukan Vučić su satima čekali na ulazak u hram zajedno sa brojnim okupljenim vernicima.
- Ako ste samo pomislili da dođete, znači da ste već tu. Sabiramo se. Amin - napisala je Tamara uz snimak iz hrama na svom Instagram profilu.
Podsetimo, Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je, iz manastira Vatoped na Svetoj gori, stigao 20. maja.
Do sada se ovoj svetinji poklonilo više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).
Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.