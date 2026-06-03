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Grčka muzička zvezda Nikos Vertis nastupiće 17. juna na Belgrade River Festu, a pred dolazak u Beograd govorio je o publici u Srbiji, značaju živog nastupa i emociji koju deli sa svojim fanovima širom sveta.

Vraćate se pred publiku u Srbiji. Kakva sećanja nosite sa prethodnih nastupa?

Poslednja dva koncerta bila su prelepo iskustvo. Publika je bila izuzetno srdačna i bilo je veliko iznenađenje videti koliko ljudi peva moje pesme. Na sceni sam se osećao zaista počastvovano kada sam to doživeo. Nadam se da će ove godine publika još više uživati i da će biti zadovoljna novom lokacijom na kojoj ćemo nastupiti.

U Beograd dolazite sa čak 20 muzičara. Koliko vam znači da nastupate sa velikim bendom?

Nastupati sa 20 muzičara san je svakog umetnika. Kada imate toliko talentovanih ljudi na sceni, nema potrebe da se oslanjate na elektronska rešenja jer svaki instrument i svaki deo muzike izvodi pravi muzičar. To je i znak velikog poštovanja prema publici, koja ima privilegiju da svaku pesmu čuje u potpunosti uživo.

Pesma „An Eisai Ena Asteri“ postala je veliki hit i među mlađom publikom zahvaljujući društvenim mrežama. Kako gledate na to?

Dobra muzika je poput umetničkog dela. Vremenom ne gubi vrednost, već postaje još značajnija. Kada neka pesma pronađe put do novih generacija, to je dokaz da emocija koju nosi ostaje univerzalna bez obzira na vreme u kojem nastaje.

Nastupali ste u najpoznatijim dvoranama i arenama širom sveta. Da li postoji mesto koje vam je posebno ostalo u sećanju?

Imao sam sreću da tokom karijere nastupam u nekim od najvažnijih pozorišta, arena i stadiona širom sveta. Ipak, ono što svaki prostor čini posebnim nije sama lokacija već energija ljudi koji su došli na koncert. Publika je ta koja svakom nastupu daje dušu.

Odakle danas crpite inspiraciju?

Verujem da umetnost ne poznaje granice. Inspiracija može doći sa najrazličitijih mesta – iz slikarstva, kuvanja, putovanja, ali i iz sasvim običnih svakodnevnih trenutaka koji čoveku donose mir i zadovoljstvo.

Šta biste poručili publici koja još uvek razmišlja da li da dođe na koncert u Beogradu?

Voleo bih da svako ko je već bio na mom koncertu preporuči to iskustvo nekome ko ga još nije doživeo. Ako nakon koncerta neko pomisli: „Hvala Bogu što sam došao“, to je najveći kompliment koji jedan umetnik može da dobije.

Šta publika može da očekuje 17. juna na Belgrade River Festu?

Pripremili smo veče puno emocija, energije i muzike koju publika voli. Izvešćemo moje najveće hitove, ali i neke od najpoznatijih grčkih pesama koje svi zajedno možemo da pevamo. Želim da to bude noć koju ćemo dugo pamtiti.