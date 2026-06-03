Slušaj vest

Od 9. do 30. juna 2026. godine u Srbiji će se održati Festival ruskog filma, koji će okupiti publiku u deset srpskih gradova. Ovu veliku manifestaciju organizuje ROSKINO uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije.

Kinematografija igra važnu ulogu u rusko-srpskoj saradnji i omogućava dublje razumevanje kulturnog identiteta dve zemlje. „Festival ruskog filma u Srbiji je važan korak na putu jačanja prijateljstva i međusobnog razumevanja naših naroda kroz umetnost filma. Radujemo se što ćemo ponovo srpskoj publici predstaviti bogatstvo žanrova ruske kinematografije, priče koje pokazuju naše vrednosti i tradicije. Veliki broj prikazivanja filmova u Srbiji potvrđuje iskren interes srpske publike za ruske filmove, a bogat program omogućava da s uverenošću kažemo da će ovaj Festival postati značajan događaj u kulturnom životu jedne zemlje“, rekla je Oljga Ljubimova, ministarka kulture Ruske Federacije.

Filmovi će se prikazivati u Beogradu, Nišu, Subotici, Pirotu, Aleksandrovcu, Varvarinu, Kruševcu, Aleksincu, Sokobanji i Jagodini. „Naše zemlje su povezane zajedničkim vrednostima i srećni smo što sa srpskom publikom možemo da podelimo filmove koji uvek pronalaze put do srca gledalaca. U Srbiji se naši filmovi svaki put dočekuju sa iskrenim oduševljenjem i nestrpljenjem. Istovremeno, i naša publika dobro dočekuje srpsku kinematografiju, a bioskopi su uvek puni. To potvrđuje da se zahvaljujući ovakvim festivalima kulturne veze između naših naroda jačaju i razvijaju“, istakla je Eljza Antonova, generalna direktorka ROSKINO-a. Ove godine program se sastoji od odabranih filmova koji su već osvojili publiku kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Publika će imati priliku da pogleda ukupno 21 film. Festival počinje naučnofantastičnom dramom „Avijatičar“, koju će reditelj Jegor Mihalkov-Končalovski predstaviti na ceremoniji otvaranja u Beogradu. Pored filma o jedinstvenom eksperimentu, srpska publika će videti i muzičku bajku „Pinokio. Zlatni ključ“, urnebesni animirani film „Finnik 2“, ratni film „Otac“, dramu „Ljubav Sovjetskog Saveza“ i porodični hit „Čeburaška2“.

1/6 Vidi galeriju Festival ruskog filma Foto: Promo

Učesnici kreativne delegacije biće reditelj filma „Pinokio. Zlatni ključ“ Igor Vološin, glumac iz filma „Ljubav Sovjetskog Saveza“ Kiril Kuznjecov, kao i producenti filma „Otac“ Konstantin Didiško i Tatjana Jakovenko. Takođe će u gradovima Srbije biti prikazivana najbolja sovjetska i ruska animacija. U programu su legendarni crtani filmovi „Varežka“, „Krokodil Gena“, „Pa, sačekaj!“, „Umka“, kao i savremeni kratki projekti „Topla zvezda“, „Baba Jaga i beba“, „Dobro srce“, „Bela zemlja“, „Živeli, musketari!“, „Dva tramvaja“, „Moroška“, „Pik-Pik-Pik“, „Tip-Top“, „Veverica i sanke“ i „Jarčevi“. Prikazivanja se organizuju u okviru sporazuma između ROSKINO i Sojuzmultfilm, povodom 90-godišnjice filmske studije. Osim toga, biće održan i master klas o stvaranju animacije.

„Početak zajedničkih projekcija sa ROSKINO-om u Srbiji za nas je posebno važan: planiramo da stranoj publici prikažemo ne samo filmove koji su postali deo kulture, već i savremenu autorsku animaciju koja je dobila priznanje na međunarodnim festivalima“, istakao je generalni direktor filmske studije Sojuzmultfilm Boris Maškovcev. „Pored toga, za nas je važno uspostaviti dijalog sa publikom. Zbog toga će biti održan obrazovni deo programa: u Srbiji će se održati master klas koji će voditi zamenica rukovodioca kreativno-rediteljskog sektora studije Jelena Poljakova. Ona će govoriti o procesu stvaranja animacije i savremenom radu studija.“ Pored toga, na Festivalu ruskog filma u Srbiji biće održana izložba projekta „Bioskop | Pozorište“. Izložba će biti posvećena filmu „Avijatičar“, u saradnji sa ROSKINO-om i pozorišnim muzejom Bahrušina: „Otvaranje izložbe u Srbiji je sledeći korak u razvoju projekta „Bioskop | Pozorište“, u saradnji sa pozorišnim muzejom Bahrušina i ROSKINO-om. Sa Beogradom Bahrušinov muzej već povezuje produktivan kulturni dijalog. Zajedno sa ROSKINO-om predstavljamo rusku umetnost kao neprekidnu tradiciju u kojoj su scena i ekran spojeni zajedničkom istorijom, izuzetnim imenima i kontinuitetom generacija. Uverena sam da će „Bioskop | Pozorište“ postati stabilna međunarodna platforma koja će omogućiti širokoj stranoj publici da se upozna sa bogatstvom domaće pozorišne i filmske škole“, istakla je generalna direktorka Bahrušinovog pozorišnog muzeja Kristina Trubinova. Kinematografija zauzima važno mesto u rusko-srpskoj saradnji, predstavlja razmenu vrednosti, tradicija i istorijskog iskustva, omogućava dublje razumevanje kulture i identiteta obe zemlje. Zajednički festivali razvijaju prijateljske odnose, stvarajući prostor za dijalog i saradnju.