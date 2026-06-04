ON JE BIO PRVI SRPSKI SVETITELJ! Krvavi put do svetosti: Izdaja i sudbina Jovana Vladimira – sveca kome se mole svi narodi
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas se molitveno sećaju Svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, prvog srpskog svetitelja i vladara Duklje, koji je u istoriji ostao upamćen kao pobožan, pravedan i miroljubiv vladar. Njegov život i stradanje zauzimaju posebno mesto u srpskoj srednjovekovnoj tradiciji i crkvenom predanju.
Sveti Jovan Vladimir potiče iz kneževskog roda Zahumlja, od oca Petrislava i dede Hvalimira. Oko 1000. godine postaje vladar Duklje, jedne od najistaknutijih srpskih kneževina tog vremena, kojom upravlja sve do svoje smrti 1016. godine. Njegova vladavina odvijala se u periodu velikih sukoba između Vizantije i Samuilovog carstva, u kojima je, iako u savezništvu sa Vizantijom, nastojao da očuva mir i stabilnost svoje zemlje.
Tokom ratnih previranja, Duklja je oko 1009/1010. godine pala pod vlast cara Samuila, a sam Vladimir je odveden u zatočeništvo u Prespu. Prema predanju, u tom periodu ga je zavolela Samuilova kćerka Teodora Kosara, koja je molila oca da je uda za njega. Samuilo je pristao, te je Vladimir oženio Kosaru i vraćen je na dukljanski presto, gde je vladao kao njegov vazal, nastavljajući da upravlja svojom zemljom u duhu mira i razboritosti.
Njegov život obeležila je i smena vlasti nakon smrti cara Samuila, a potom i ubistvo Radomira od strane Vladislava, koji 1015. godine preuzima vlast. Upravo u tom političkom haosu, Sveti Jovan Vladimir biva podmuklo ubijen 22. maja 1016. godine, po naređenju Jovana Vladislava, i to prevarom ispred jedne crkve u Prespi, gde je i sahranjen.
Njegove mošti su kasnije prenošene više puta – u Duklju, zatim u Drač, a potom i u manastir kod Elbasana, gde su čuvane vekovima, sve do savremenog doba, kada su prenete u Sabornu crkvu u Tirani. Posebno mesto u predanju zauzima i njegov krst, koji se vekovima čuva u porodici Andrović u Veljim Mikulićima kod Bara i koji se iznosi na Trojičin dan na litiji ka vrhu planine Rumije. Vernici mu se i danas obraćaju sa velikim poštovanjem, a brojna hodočašća svedoče o trajnom kultu ovog svetitelja, koji se smatra i zaštitnikom grada Bara.
"Krst svetli koji ti se javio sa nebesa, svima si propovedao, prosvetivši svetlo narode, Vladimire slavni, ukrasivši se, obliven krvlju tvojom, udostojio si se počasti Nebeskih, predstojeći Svetoj Trojici: Zato se sa slobodom moli da nas spase."
Narodni običaji
Prema narodnim verovanjima, Sveti Jovan Vladimir se poštuje kao zaštitnik i posrednik pred Bogom, a njegovo ime vezuje se za isceljenja i pomoć vernicima, zbog čega ga u tradiciji mnogi doživljavaju kao svetitelja kome se svi narodi mogu moliti, bez obzira na poreklo.
Na današnji dan vernici uobičajeno odlaze u crkve na svetu liturgiju, poste i upućuju molitve Svetom Jovanu Vladimiru za zdravlje, mir i blagostanje porodice. U pojedinim krajevima održavaju se i narodni sabori, uz zajedničku trpezu, pesmu i okupljanje vernika, dok je jedan od najpoznatijih običaja litija na planinu Rumiju kod Bara, u kojoj učestvuju vernici različitih veroispovesti, kao simbol zajedništva i poštovanja. U nekim selima postoji običaj da se krst Svetog Jovana Vladimira prenosi od kuće do kuće tokom godine, a porodica koja ga čuva organizuje molitvu i gozbu.
Kurir.rs