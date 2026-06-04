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Sikole, selo poznato po čuvenoj Stani Plještić, drugoj ženi čuvenog srpskog junaka i vojvode Hajduk Veljka Petrovića i čudesnom okrepljujućem vazduhu za koji je zaslužan Deli Jovan koji natrkriljuje i čuva ovo krajinsko selo, ali već skoro i punu deceniju po nesvakidašnjem drvenom zoološkom vrtu, jedinstvenoj atrakciji u Srbiji.

Vredne ruke Miloša Jovanovića iz Sikola izradile su brojne figure životinja u prirodnoj veličini od prirodnih materijala, prvenstveno drveta, počev od koza, ovaca, irvasa, majmuna do žirafa i drugih sa svih meridijana koje jedni drugima prave društvo u ograđenom delu koji polako postaje tesan za sve životinje.

Jovanovića i njegov zoološki vrt nedavno je posetila i ćerka poznatog voditelja Jovan Memedović, Maša Memedović.

Miloš Jovanović Foto: Printscreen Tiktok/mashamemedovic

Više od stotinu figura

- Počeo sam 2015. godine kada sam napravio prvu figuru jelena koji je tada imao samo glavu i rogove, a onda sam poželeo da napravim i celog jelena. Uspeo sam u tome i onda sam krenuo dalje. Jedno po jedno. Govorio sam samo još ovo pa neću više, i tako sam stigao do preko stotinu izrađenih figura.

Foto: Printscreen Tiktok/mashamemedovic

Od jelena koji je bio prvi stanovnik ovog neobičnog ZOO vrta 2015. godine, do preko stotinu životinja devet godina kasnije, Miloš je ponosni umetnik koji ne prestaje sa radom.

- Ljudi pozitivno reaguju a najviše reaguju na žirafu. Popnu se i slikaju se na njoj, kao i na belom konju. Pravila nema. Nekome je nešto drugo lepše, nekome privuče pažnju neka sasvim druga figura. Ukusi su različiti. Ali ono što je najvažnije svi su zadovoljni - ispričao je vlasnik Miloš Jovanović.

Foto: Printscreen Tiktok/mashamemedovic

Miloš izradio i lik Čučuk Stane

Životinje su se pojavljivale jedna za drugom ali vremenom su im se pridružile i figure u ljudskom obliku. Pa tako jedan par odmah tik kuće na kraju sela u Sikolu, uz dobrodošlicu pozdravlja prolaznike i putnike namernike koji su odlučili da posete rodno selo čuvene male Stane.

Miloš je izradio i lik Čučuk Stane sa kuburom sa pasom, junakinje iz Sikola uz top koji podseća na one iz vremena Prvog srpskog ustanka. Napravio je najnižeg i najvišeg čoveka na svetu u prirodnoj veličini uz poruke koje objašnjavaju svaku figuru. Ima i onih šaljivih nastalih kako bi se posetioci ove zanimljive seoske atrakcije malo i nasmejali.

Foto: Printscreen Tiktok/mashamemedovic

- Najviši čovek na svetu ikada, bio je Robert Vodlov rođen u Americi. Bio je visok čak dva metra i 72 santima i težak 200 kilograma. Rođen je daleke 1918. godine ali je živeo samo 22 godine. Njegov sanduk je tada nosilo 12 osoba jer je bio od betona. Kada sam napravio najvišeg poželeo sam da napravim figuru i najnižeg čoveka na svetu koji je ikada postojao. Bio je visok 55 cm i imao je samo 12 kilograma, ali je poživeo 85 godina. Napravio sam i najtežeg čoveka teškog 635 kilograma - objašnjava.

Foto: Printscreen Tiktok/mashamemedovic

Postavljene table sa zanimljivim činjenicama, poslovicama i podacima krase ovaj prostor koji iz godine i godinu postaje sve bogatiji i zanimljiviji. Od prve figure jelenove glave sa rogovima do muflona, ptica, figura ljudi i zanimljivih postavki Drveni zoološki vrt polako prerasta u muzej naive na otvorenom i turističku atrakciju koju vredi posetiti ako se uputite u Sikole i čuvenu vazdušnu banju Stevanske livade.

- Svi posetioci se čude i kažu da to nema nigde u Srbiji a imali smo posetioce iz Pariza, Nemačke, Irana, Kine, Rumunije, sa svih strana - kaže ovaj skromni umetnik koji svojim radom doprinosi tome da turisti koji posete ovaj kraj ponesu divne i jedinstvene uspomene za sva vremena.