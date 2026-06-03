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Stravičan incident dogodio se u nedelju oko 19 časova u naselju Rakovica selo, na beogradskoj opštini Voždovac, kada su dvojica muškaraca, starih oko 40 godina, uletela u ograđeni parkić i, prema navodima sa mreža, brutalno pretukla dvojicu petnaestogodišnjaka!

Uznemirujući snimak ovog napada objavljen je na Instagram stranici "Serbia Live" i za kratko vreme izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Na jezivom video-zapisu vidi se kako dvojica krupnih muškaraca odlučno prilaze dvojici dečaka. Jedan od njih najpre snažno udara tinejdžera po ruci, usled čega mu ispada predmet koji je držao, najverovatnije telefon. Potim mu zadaje udarac u glavu, a nekoliko trenutaka kasnije isto čini i drugi muškarac. Snimak se tu prekida.

Prema navodima iz objave, jedan od napadnutih dečaka završio je u Urgentnom centru sa povredama.

- U nedelju, 31.05. oko 19 sati u parku u selu Rakovica dva muškarca oko 40 godina su fizički napala i tukla dva maloletna dečaka od 15 godina, nakon što su se deca dobacivala loptom. Dete sa snimka završilo je u Urgentnom centru sa povredama. Drugi dečak je doveden u park i bio izložen pretnjama i zastrašivanju, uz zahtev da bira ko će da ga bije. Dok ga je jedan muskarac držao, drugi ga je tukao. Snimka drugog događaja, nažalost, nema - navodi se u opisu snimka objave.

U istoj objavi iznete su i tvrdnje da su tinejdžeri prethodno maltretirali ženu i dete.

- Jedan od njih je već poznat policiji i Višem sudujer je razbio glavu drugom detetu (fraktura lobanje), priloženi su dokazi i snimci, kao i nalazi i sudska presuda - dodaje se.

Osim samog nasilja, pažnju javnosti privukli su i brojni oprečni komentari ispod objave.

Dok su jedni zgroženi činjenicom da su odrasli muškarci fizički nasrnuli na maloletnike, drugi su javno opravdavali postupak pobesnelih muškaraca, nazivajući ovo "zasluženom kaznom".

Foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

- Ta dva momka su dobila batine jer su maltretirali i tukli ovog klinca koji je išao iza ta dva čoveka - bio je jedan od komentara.

- Dobili su šta su zaslužili - dodao je drugi šokirajući brojne sugrađane.

Pojedini korisnici tvrdili su čak da bi i sami slično reagovali ukoliko bi njihovo dete bilo izloženo nasilju.

- Ja ću svoje dete zaštititi uvek, pa i od najvećih nasilnika koji postoje, jer sam spreman na sve - napisao je jedan korisnik, a drugi se nadovezao:

- U komentarima svi osuđuju nasilje, što je skroz u redu, ali su zaboravili one klince iz parka, koji su na smrt pretukli oca jer je izašao da odbrani svoje dete (VIŠE O TOME KLIKOM OVDE). Od nekoliko šamara neće im ništa biti, neka znaju da uvek može neko i njih da nalupa.

Međutim, veliki broj građana smatra da nikakve okolnosti ne mogu biti opravdanje da odrasli ljudi fizički nasrnu na maloletnike.

- Bio sam i ja dete, pa moj otac nije šamarao tuđu decu - napisao je jedan korisnik.

- Roditelji od 150 kilograma ne smeju da udaraju maloletnu decu - navela je jedna korisnica.

Našamarali pogrešne tinejdžere?

Posebnu pažnju privukla je tvrdnja jednog sugrađana da je navodno došlo do zabune oko identiteta dečaka.

- Nije istina. Krivične prijave su podnete, jer su priznali da su pogrešili momke i izvinjavali se posle. Ovaj "junak" je izašao bez da razmisli o tome da prvo pita ko je dobacivao - napisao je on.