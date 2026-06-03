Slušaj vest

Sirene se čuju iza vas, semafor je crven, a vozilo hitne pomoći traži prolaz. Da li zakon dozvoljava da u takvoj situaciji napravite saobraćajni prekršaj?

Odgovor na ovo pitanje dao je Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs.

Jedan gledalac upitao je da li sme da napravi prekršaj, konkretno da prođe kroz crveno svetlo da bi omogućio prolaz vozilu hitne pomoći koje je pod rotacijom.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Policija može da odustane od podnošenja prijave

- Po našem zakonu, policija može da odustane od podnošenja prijave zbog prekršaja koji je učinjen radi zaštite nečijeg života ili imovine. I dešavalo se da kad neko vozi bolesno dete pa prekorači brzinu, kasnije dostavi potvrdu od lekara, dokaže to sve i da oni odustanu od prekršaja - naveo je Regoda.

Željko Regoda Foto: TikTok

Dodao je da se u praksi kažnjavaju čak i vozači hitne pomoći koji pod rotacijom prekorače brzinu.

Prolazak na crveno zabranjen i vozilima hitne pomoći

- Mi vam ne bismo savetovali baš to da ispitujete. Uostalom, po našem Zakonu o bezbednosti saobraćaja, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu nije dozvoljen čak ni vozilima hitne pomoći - naglasio je on.

Iako mnogima deluje neverovatno, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozila hitnih službi moraju da stanu kada je na semaforu crveno svetlo, bez obzira na svetlosnu i zvučnu signalizaciju koju upućuju. To praktično znači da su dužni da poštuju crveno svetlo semafora, čak i u situacijama kada daju posebne zvučne i svetlosne znake. Ipak, propisana je i nadležnost MUP da odustane od procesuiranja prekršaja kada je on učinjen u cilju zaštite i spasavanja života.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović objanio je ranije za Kurir da se taj član zakona tumači pogrešno.

- Zbog pogrešnog tumačenja Zakona o bezbednosti saobraćaja, dolazi do velikih problema u praksi. Naime, zakon dozvoljava prolazak kroz crveno svetlo vozilima hitnih službi, ali pod uslovom da propuste učesnike u saobraćaju kojima je u raskrsnici zeleno svetlo. Imamo pogrešno tumačenje da je njima apsolutno zabranjen prolazak na crveno, što prosto nije tačno i posledica toga jeste da se, pre svega, protiv vozača hitnih službi podnose prekršajne prijave iako su propustili učesnike u saobraćaju kojima je zeleno svetlo - naveo je Okanović.